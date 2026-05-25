Denní shrnutí: Optimismus ohledně míru podporuje silnou rally na globálních trzích

📈 Akciové trhy
- Dnešní seance se nesla ve znamení výrazného zlepšení globálního investorského sentimentu, které bylo taženo započítáváním scénáře deeskalace konfliktu na Blízkém východě a možné dohody mezi USA a Íránem.
- Kvůli svátku v USA zůstal hotovostní trh na Wall Street zavřený, futures kontrakty se však aktivně obchodovaly a velmi jasně naznačily směr tržního sentimentu.
- Futures kontrakty na S&P 500 vzrostly přibližně o 1 %, zatímco Nasdaq 100 si připsal více než 1,3 %, což ukazuje na návrat rizikového apetitu a jasný odklon od defenzivního nastavení pozorovaného ještě před několika dny.
- Výrazné zisky byly dnes patrné také na evropských burzách, kde trhy Starého kontinentu velmi silně reagovaly na zlepšení geopolitického sentimentu:
- CAC 40 si připsal více než 1,7 %,
- DAX vzrostl o více než 2 %,
- IBEX 35 získal více než 2,2 %,
- Euro Stoxx 50 zakončil den téměř o 1,9 % výše.
- Dnešní seance ukázala jednu hlavní věc — finanční trhy silně věří v možnost snížení geopolitického napětí na Blízkém východě. Otevřenou otázkou však zůstává, zda investoři nezačali příliš rychle oceňovat plný úspěch jednání, která jsou nadále mimořádně politicky citlivá.
🌍 Geopolitika
- Největším katalyzátorem dnešních pohybů byly další zprávy týkající se mírových jednání, včetně vyjádření amerického ministra zahraničí Marca Rubia, který uvedl, že rozhovory s Teheránem jsou zhruba z 90–95 % dokončeny a rámec potenciální dohody je stále ucelenější.
- Optimisticky se vyjádřil také Donald Trump, který zdůraznil, že jednání probíhají ve „velmi dobré atmosféře“.
- Podle zdrojů blízkých Bílému domu jsou strany poměrně blízko podpisu komplexního memoranda o další spolupráci a stabilizaci regionu, přičemž některé z nejproblematičtějších otázek mají být odloženy do pozdější fáze jednání.
- Stále častěji se také objevují informace o možném zapojení Číny jako garanta budoucí dohody, kdy by Peking působil jako stabilizátor a strana dohlížející na dodržování dohodnutých podmínek.
- Investoři začínají odvážněji započítávat scénář postupné normalizace geopolitické situace a částečného obnovení obchodní likvidity přes Hormuzský průliv, který zůstává jedním z klíčových bodů globální přepravy ropy.
- Podle zpráv Nikkei, které citují diplomatický zdroj z Blízkého východu, USA a Írán diskutují o plánu otevřít Hormuzský průliv přibližně 30 dní poté, co obě země dosáhnou dohody o ukončení nepřátelských akcí.
- Situaci však komplikují zprávy Axiosu – vysoký představitel USA naznačil, že Trumpova administrativa podpoří eskalaci izraelských akcí proti Hizballáhu, což by mohlo představovat významný rizikový faktor pro probíhající mírový proces.
🛢️ Komodity a drahé kovy
- Komoditní trh reagoval na příchozí informace velmi silně – ropa Brent se dostala pod výrazný prodejní tlak a v jednu chvíli ztrácela dokonce zhruba 7 %, když klesla do oblasti 93–94 USD za barel. Důvodem bylo oceňování scénáře částečné normalizace situace kolem Hormuzského průlivu a možného obnovení stability dodávek energií.
- Pozitivní sentiment byl patrný také na trhu drahých kovů, kde zlato posílilo o více než 1 %, zatímco stříbro vzrostlo téměř o 3 %. To ukazuje, že investoři jasně navyšují expozici vůči alternativním aktivům v prostředí slábnoucího dolaru a zlepšujícího se risk-on sentimentu.
🪙 Kryptoměny
- Dobrá nálada přetrvávala také na trhu kryptoměn, kde Bitcoin vzrostl o více než 1,3 % a přiblížil se k úrovni 78 tis. USD, zatímco Ethereum si připsalo zhruba 1,5 % a obchodovalo se v oblasti 2140 USD.
