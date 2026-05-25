Pomohou nižší ceny ropy k oživení na zlatě? 🪙

Zlato se v posledních dnech pohybuje stabilně v blízkosti 4 500 USD za unci. Od začátku roku připsalo přibližně 5 %, a v současnosti tak zaostává za výnosem indexu S&P 500, který je kolem 9 %. Na jedné straně na trhu přetrvává geopolitická nejistota kolem Blízkého východu, na druhé straně se ale situace v posledních dnech podle aktuálního sentimentu částečně zlepšila. To pomohlo také k poklesu ceny ropy pod 100 USD za barel. Zlato však nadále brzdí silnější americký dolar a vyšší výnosy amerických státních dluhopisů, které tradičně snižují atraktivitu zlata jako aktiva bez výnosu.
Cena ropy Brent se aktuálně pohybuje kolem 95 USD za barel. Trh začal více sázet na možnost dohody mezi USA a Íránem a postupné uvolnění situace kolem Hormuzského průlivu. Levnější ropa je pro trhy obecně pozitivní zprávou, protože snižuje tlak na inflaci, náklady firem i spotřebitele. Pokud levnější ropa sníží inflační obavy a zároveň povede k poklesu výnosů dluhopisů, může to zlatu výrazně pomoci. Podpůrným faktorem může být také oslabení dolaru, které by mohlo následovat v případě otevření Hormuzu.
Důležitým faktorem pro zlato zůstávají výnosy amerických dluhopisů. Výnos desetiletého amerického dluhopisu se v současnosti drží kolem 4,55 %, tedy poblíž maxim za poslední rok. Trh zároveň začíná počítat i s variantou, že Fed bude muset ponechat sazby výše delší dobu. Dokonce se objevuje scénář, že by sazby ve Spojených státech mohly na přelomu let 2026 a 2027 znovu růst. Vyšší výnosy jsou pro zlato problémem, protože investoři mohou získat atraktivnější výnos u bezpečných dluhopisů, zatímco zlato samo o sobě žádný úrok nenese.
Důležitý je také americký dolar. Zlato se obchoduje v dolarech, takže silnější dolar obvykle zdražuje zlato pro investory mimo USA a tlumí poptávku. To bylo vidět i v posledních dnech, kdy zlato čelilo tlaku právě kvůli kombinaci silnějšího dolaru, vyšších výnosů a přetrvávajících inflačních obav. Současná situace se proto dá shrnout tak, že levnější ropa může zlatu pomoci pouze tehdy, pokud povede k uklidnění inflačních očekávání a poklesu výnosů. Samotný pokles ropy ale nestačí. Pokud dolar zůstane silný a americké výnosy vysoko, růstový prostor zlata bude pravděpodobně omezený.
Graf GOLD (H4)
Zdroj: xStation05
