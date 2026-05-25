Mír mezi USA a Íránem pod čínským deštníkem?

Nejnovější tržní zprávy naznačují, že jednání mezi USA a Íránem se postupně posouvají směrem k ucelenějšímu rámci možné dohody, i když významné sporné body přetrvávají. Ministr zahraničí Marco Rubio popsal současný stav jednání jako „poměrně pevný rámec“ pro potenciální dohodu. Jedním z jejích klíčových prvků je možné znovuotevření Hormuzského průlivu, strategického úzkého místa, kterým prochází zhruba pětina globálních toků ropy.
Nejdůležitějším novým vývojem v tomto uspořádání je zřetelný nástup Číny jako potenciálního garanta, nebo alespoň klíčového zprostředkovatele celého procesu. Írán signalizuje, že není ochoten se zavázat ke konečné dohodě bez dodatečných politických a ekonomických záruk. Peking se přitom přirozeně jeví jako jediný aktér schopný udržovat komunikační kanály s Teheránem a uplatňovat významný vliv prostřednictvím obchodu a mechanismů souvisejících se sankcemi.
Z pohledu trhu to přináší několik důležitých důsledků. Zaprvé, zapojení Číny fakticky posouvá jednání z bilaterálního formátu USA–Írán do širšího rámce energetické bezpečnosti, v němž se Peking stává neformálním garantem toků přes Hormuz. To pomáhá vysvětlit, proč se scénáře zahrnující znovuotevření průlivu rychleji promítají do cen na ropných trzích, vzhledem k silnému zájmu Číny na stabilních dodávkách jako jednoho z největších dovozců ropy z regionu.
Zadruhé, objevuje se jasná strategická asymetrie. Spojené státy tlačí na rychlé znovuotevření Hormuzu a snížení námořního rizika jako předpoklad pro další jaderná jednání. Írán se naopak snaží zasadit tuto otázku do širšího balíčku, který zahrnuje nejen sankční úlevy, ale také fakticky formalizuje roli Číny jako regionálního vyvažujícího garanta. V důsledku toho se pozornost jednání postupně přesouvá od samotného jaderného programu k širší architektuře energetické bezpečnosti a logistiky.
Pro Čínu to vytváří potenciálně velmi výhodnou pozici. Bez formálního vstupu do konfliktu by se Peking mohl stát klíčovým stabilizátorem ropných toků, posílit svůj vliv na Blízkém východě a zároveň snížit riziko cenových šoků v energetice. V praxi začínají trhy oceňovat nejen dohodu mezi USA a Íránem, ale také implicitní trilaterální rámec, v němž Čína působí jako tichý garant stability systému.
V důsledku toho se geopolitická riziková prémie v ropě snižuje nejen díky pokroku v jaderných jednáních, ale stále více také kvůli očekávání, že Čína může být začleněna jako strukturální stabilizátor celého procesu. Toto uspořádání však zůstává křehké, protože jakákoli eskalace kolem přesunů uranu, načasování sankčních úlev nebo kontroly nad Hormuzem by mohla rychle zvrátit sentiment a znovu přinést volatilitu na energetické trhy.
