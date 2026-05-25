Americké burzy jsou kvůli svátku zavřené, futures však rostou díky nadějím na uklidnění napětí

Wall Street je dnes zavřená kvůli Memorial Day, federálnímu svátku v USA. Hlavní americké burzy, jako NYSE a Nasdaq, proto neobchodují. To vede k nižší globální tržní likviditě a slabší účasti investorů.
Přestože se s americkými akciemi dnes na hotovostním trhu neobchoduje, futures na americké indexy pokračují ve standardním obchodování. Aktuálně tak poskytují hlavní signál tržního sentimentu. Ukazují jasně růstový směr, což naznačuje zlepšení ochoty riskovat před další běžnou seancí.
Trhy zároveň podporuje geopolitický vývoj ve Spojených státech. Podle nedávných zpráv byl už z velké části nastíněn rámec dohody ohledně situace kolem Hormuzského průlivu. Vyjádření některých politiků, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, naznačují, že existují solidní základy pro další jednání. Ta by mohla vést k uklidnění napětí v regionu a případnému znovuotevření klíčové námořní trasy.
Ceny ropy reagují poklesem, protože obavy z narušení dodávek z Blízkého východu polevují. Analytici však zároveň zdůrazňují, že navzdory pozitivnímu tónu zůstávají nevyřešené významné otázky, včetně íránského jaderného programu a plné kontroly nad průlivem. Současný pokrok je proto vhodné vnímat spíše jako počáteční rámec než jako finální dohodu.
Za zmínku stojí také to, že v podmínkách snížené likvidity kvůli zavřeným americkým trhům mohou být pohyby futures volatilnější a méně reprezentativní pro širší obraz trhu.
Futures na US500 (S&P 500) dnes zaznamenávají výrazné zisky, což odráží zlepšený sentiment mezi investory. Účastníci trhu reagují na signály od politiků, podle kterých by se napětí v oblasti Perského zálivu mohlo v blízké době zmírnit, potenciálně během několika dní. Trh tak začal započítávat scénář uklidnění napětí a postupného návratu alespoň k částečné geopolitické normalizaci, což podporuje riziková aktiva.
Zdroj: xStation5
