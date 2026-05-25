Chladnější počasí brzdí růst zemního plynu 🌡️

- Zemní plyn se drží poblíž 3,00 USD, přičemž trh vyhodnocuje počasí, zásoby, LNG i geopolitiku.
- Výhled NOAA zatím není jednoznačně býčí, protože chladnější jih USA může tlumit poptávku po chlazení.
Zemní plyn se v posledních dnech dostal pod tlak a aktuálně se obchoduje poblíž hranice 3,00 USD. Trh se po předchozím růstu uklidnil a investoři nyní vyhodnocují kombinaci několika důležitých faktorů. Vedle technického vývoje hraje roli především počasí v USA, výhled poptávky po elektřině a také vývoj geopolitického napětí mezi Íránem a USA.
Zdroj: NOAA
Počasí zatím neposílá jednoznačně býčí signál. Výhled NOAA pro období 1.–7. června 2026 ukazuje nadprůměrné teploty hlavně na severu, severozápadě a v některých západních částech USA. To může zvyšovat spotřebu elektřiny kvůli klimatizacím. Na druhé straně však velká část jihu a jihovýchodu USA má podle mapy zaznamenat spíše podprůměrné teploty. Právě tyto regiony jsou v letním období důležité pro poptávku po chlazení, a proto chladnější výhled může část pozitivního efektu tlumit.
Z pohledu poptávky tak trh zatím nemá jasný důvod k výraznému růstu. Pokud by se však předpovědi změnily směrem k širšímu oteplení napříč USA, mohlo by to rychle zvýšit očekávání spotřeby plynu v energetice. V letních měsících je zemní plyn velmi citlivý na vývoj teplot, protože vyšší využití klimatizací zvyšuje odběr elektřiny a tím i spotřebu plynových elektráren.
Dalším důležitým faktorem zůstává geopolitika. Trh v posledních dnech sleduje zprávy, že Írán a USA by mohly být blíže k dohodě, což částečně uklidňuje širší energetický sektor. Naděje na diplomatické řešení může snižovat rizikovou prémii, která se do cen energií promítala kvůli obavám z narušení dodávek v oblasti Blízkého východu. Pod tlak se kvůli tomu dostaly zejména ceny ropy, ale podobná změna nálady může nepřímo ovlivňovat také trh s plynem a LNG.
Přesto nejde o definitivní uklidnění situace. Podle dostupných zpráv sice jednání pokročila, ale dohoda zatím není jistá a některé klíčové otázky zůstávají nevyřešené. Pro zemní plyn to znamená, že geopolitika nyní nepůsobí jednoznačně růstově. Pokud by dohoda skutečně vznikla a napětí v regionu polevilo, mohlo by to dál tlumit zájem investorů o energetické komodity. Naopak selhání jednání nebo nová eskalace by mohly rizikovou prémii rychle vrátit zpět do trhu.
Zemní plyn tak v tuto chvíli balancuje mezi slabšími domácími signály a nejistým geopolitickým vývojem. Pokud zůstanou zásoby dostatečné, produkce vysoká a počasí nebude výrazně teplejší, může být růstový potenciál omezený.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu se aktuálně drží pod krátkodobými klouzavými průměry, což potvrzuje opatrnější technické nastavení. EMA 50 se nachází kolem 3,071 USD a SMA 100 poblíž 3,139 USD. Právě toto pásmo nyní tvoří nejbližší důležitou rezistenční oblast. Dokud se cena nedokáže vrátit nad tyto úrovně, zůstává krátkodobé momentum spíše na straně prodejců.
Slabší vývoj potvrzuje také RSI, které se pohybuje kolem 34 bodů. To ukazuje na převahu prodejního tlaku, ale zároveň se indikátor přibližuje k oblasti přeprodanosti. Trh tak může být citlivý na jakýkoli pozitivní impuls, například teplejší výhled počasí, lepší data o poptávce nebo změnu geopolitického sentimentu.
Důležitým momentem bylo také vyplnění cenového gapu, který vznikl při rollování kontraktu. Tento pohyb je z tržního hlediska významný, protože podobné gapy často působí jako magnet pro cenu. Jejich vyplnění může znamenat, že se trh zbavil části technického zkreslení a nyní se více soustředí na běžné fundamentální faktory, jako jsou zásoby, počasí, produkce a export LNG.
Důležitý signál nabízí také Volume Profile Visible Range. Ten ukazuje, že cena se nachází poblíž oblasti s vyšší historickou obchodní aktivitou, což může krátkodobě podporovat snahu o stabilizaci. Nejvýraznější objemová zóna se však nachází výše, přibližně v okolí 3,15–3,25 USD. Pokud by se zemní plyn dokázal vrátit nad klouzavé průměry, mohl by rychleji zamířit právě do oblasti, kde v minulosti probíhala největší část obchodů. Naopak pokud se cena nad hranicí 3,00 USD neudrží, objemový profil naznačuje prostor pro pohyb k nižším podporám.
Klíčovou krátkodobou úrovní tak zůstává hranice 3,00 USD. Její udržení by mohlo naznačit, že trh se po vyplnění gapu snaží vytvořit nové rovnovážné pásmo. Pro výraznější zlepšení nálady by ale cena potřebovala překonat oblast 3,07–3,14 USD, kde se nacházejí EMA 50 a SMA 100. Naopak ztráta úrovně 3,00 USD by zvýšila riziko pokračování poklesu směrem k oblasti 2,81 USD, která zůstává důležitou technickou podporou.
Zdroj: xStation5
