Denní shrnutí: Polovodiče rostou ve stínu geopolitických otřesů

USA
- Americký akciový trh zakončuje úterní seanci výrazným růstem. Nejvýkonnějším indexem mezi futures je US100, který posiluje téměř o 2 %. Následují futures na Russell 2000 s růstem o více než 1 %.
- Blízký východ zůstává jedním z hlavních faktorů ovlivňujících ceny. Sentiment ohledně dalšího vývoje konfliktu je smíšený. Stupňující se výměna palby a útoky na infrastrukturu se střídají s návrhy na další příměří.
- USA zavádějí dodatečná cla na Kanadu. Navzdory jejich selektivní povaze a relativně mírnému ekonomickému dopadu se řada analytiků, novinářů a investorů domnívá, že může jít pouze o začátek další vlny cel zaváděných Donaldem Trumpem.
- Podle serveru Axios a dalších zdrojů je americká vláda údajně v počáteční fázi diskusí o zákazu otevřených modelů AI. Jedná se o přímou reakci na uvedení čínského modelu K3.
Firemní zprávy z USA
- General Motors (GM.US): Americký automobilový koncern zveřejnil překvapivě silné výsledky za 2. čtvrtletí 2026. Tržby dosáhly 48 miliard USD oproti očekávaným 47 miliardám USD a zisk na akcii činil až 3,57 USD oproti očekávaným přibližně 3,20 USD. Výrazně pozitivním bodem je také zvýšení celoročního výhledu o několik procent napříč klíčovými provozními ukazateli. Akcie posilují přibližně o 3 %.
- Nebius (NBIS.US): Jeden z lídrů sektoru „neo-cloud“ roste o více než 17 % poté, co Nvidia oznámila 9,3% podíl ve společnosti.
- Eli Lilly (LLY.US): Společnost čelí žalobě ze strany Novo Nordisk. Podle zveřejněných informací dánská farmaceutická skupina obviňuje Eli Lilly z řady nekalých praktik poškozujících spotřebitele, především v oblasti marketingu. Eli Lilly se zatím nevyjádřila. Akcie posilují přibližně o 1 %.
- Northrop Grumman (NOC.US): Americká obranná společnost zveřejnila výsledky. Navzdory rekordním tržbám a objednávkám vedl pokles provozní marže z 13,8 % na 10 % k propadu akcií téměř o 8 %. V průběhu seance se však ztráta snížila přibližně na 2 %.
- 3M (MMM.US): Společnost zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2026, které výrazně překonaly očekávání trhu. Růst zisku na akcii na 2,24 USD a tržeb na 6,5 miliardy USD doprovázelo zvýšení celoročního výhledu. Akcie při otevření trhu vyskočily přibližně o 7 %.
- SaaS: Morgan Stanley zveřejnila sérii reportů a doporučení pro společnosti ze sektoru SaaS. Navzdory pozitivním bodům a celkově „atraktivnímu“ pohledu na sektor se trh zaměřil téměř výhradně na negativa. Akcie v sektoru oslabují o 1 až 4 %.
Evropa
- Pozitivní sentiment se přenesl také do Evropy. Nejvýraznější růst zaznamenávají polský index W20 a německý DE40.
- Goldman Sachs zvýšila svůj výhled cen zemního plynu v Evropě pro 3. a 4. čtvrtletí 2026 v průměru o 10 až 15 %.
- Největší růsty v indexu Euro Stoxx 50 dnes zaznamenávají technologické a průmyslové společnosti. Naopak finanční a telekomunikační tituly klesají.
Firemní zprávy z Evropy
- ASML vede růst díky oživení polovodičového sektoru po nedávné volatilitě.
- Siemens Energy posiluje o více než 2 % a TotalEnergies přidává přibližně 2 % díky oživení cen ropy a zemního plynu.
- Novartis roste poté, co jeho provozní výsledek za 2. čtvrtletí ve výši 5,94 miliardy USD překonal očekávání trhu. Stalo se tak navzdory 50% poklesu prodejů přípravku Entresto kvůli konkurenci generických léků.
- Julius Baer klesá o 4 % navzdory lepšímu čistému přílivu kapitálu.
- Schindler oslabuje o 5 % po slabších čtvrtletních tržbách.
- Norská společnost Vaar Energi kupuje BlueNord přibližně za 1,33 miliardy USD. Transakcí vznikne největší nezávislý producent ropy a zemního plynu v Evropě. Akcie obou společností rostou přibližně o 5 %, respektive 6 %.
- Wienerberger klesá o 4 % poté, co varoval před slabším celoročním ziskem v roce 2026.
Forex
- Na měnovém trhu se pozornost soustředí na americký dolar a euro, které nezvykle současně posilují vůči zbytku měnového koše. Jejich růst dosahuje přibližně 0,3 %. Hlavním důvodem jsou změny očekávání ohledně úrokových sazeb a inflace v hlavních ekonomikách.
Komodity
- Přetrvávající a na některých místech rostoucí napětí na Blízkém východě, včetně vyhlášené blokády Rudého moře ze strany Húsiů, podporuje ceny energetických komodit. Ropa Brent roste o více než 2 % a vrací se nad 91 USD za barel.
- Mezi drahými kovy vyniká stříbro, které posiluje o více než 4 %. Pohyb může souviset nejen s rostoucími obavami z vývoje na Blízkém východě a vyššími cenami ropy, ale také může signalizovat alespoň částečnou kapitulaci pod úrovní 60 USD. To by po dlouhé sérii poklesů mohlo vytvořit prostor pro prudkou korekci směrem vzhůru.
Kryptoměny
- Pozitivní sentiment na širším akciovém trhu se jednoznačně přelévá také do kryptoměn.
- Bitcoin roste o více než 1 % a vrací se nad 66 000 USD.
- Ethereum zaostává, přesto však posiluje a obchoduje se nad 1 910 USD.
- Solana zaznamenává mírný pokles a drží se kolem 77,7 USD.
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