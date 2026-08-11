⚫ Komoditní shrnutí – Ropa, zlato, zemní plyn, emisní povolenky (11. 8. 2026)

Ropa
- Ropa se po poklesech na začátku minulého týdne vrátila k výraznému růstu kvůli vysoké nejistotě ohledně budoucnosti Hormuzského průlivu.
- Írán naznačuje, že se s Ománem blíží k dohodě o obnovení provozu v Hormuzském průlivu. Zároveň však oznamuje zachování jeho blokády až do roku 2029 – tedy do konce prezidentského mandátu Donalda Trumpa nebo do okamžiku navrácení zmrazených finančních prostředků, zrušení sankcí a stažení amerických vojenských sil z Blízkého východu.
- Během druhé seance tohoto týdne ropa rostla o více než 2 %. Brent testuje oblast 90 USD za barel, zatímco WTI překonává hranici 84 USD. Pákistán však informoval, že Spojené státy údajně vedou s Íránem jednání o dohodě, což následně vedlo k vymazání celého dnešního růstu cen ropy.
- V týdenním horizontu ropa posílila až o 12 %, zatímco oproti minulému týdnu činí růst téměř 8 %. Dynamika pohybu je nyní omezenější. Cena zůstává nad jednoletým, dvouletým i pětiletým průměrem, přičemž největší nadhodnocení je patrné vůči dvouletému průměru.
- Přestože Hormuzský průliv zůstává oficiálně uzavřený, přeprava komodity přes něj pokračuje. Zdroje však naznačují pokles objemu z více než 4 mil. barelů denně v minulém týdnu na současné přibližně 3 mil. barelů denně. Před vypuknutím konfliktu se přes průliv přepravovalo přibližně 20 mil. barelů denně.
- Současná vyjádření by neměla vést k dalším dramatickým cenovým růstům. Zmrazení konfliktu v současné fázi by mohlo udržet ceny v širokém pásmu 70–90 USD za barel. Teprve případný americký útok na íránskou energetickou infrastrukturu nebo zesílení íránských útoků na cíle v regionu by mohly vést k trvalému proražení hranice 100 USD.
Ropa a crack spread
Volatilita na trhu s ropou roste a crack spread zůstává na vysoké úrovni, což zdůrazňuje napjatou situaci na trhu s palivy. Aktuálním problémem není dostupnost samotné ropy, ale nabídka ropných produktů.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ropné benchmarky a spready na křivce
Nejbližší kalendářní spready zůstávají na omezených úrovních a mohou dokonce naznačovat mírné nadhodnocení cen. Je však třeba upozornit, že ropný trh nadále vykazuje výraznou backwardation.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technická analýza ropy
Ropa se na začátku tohoto týdne výrazně odrazila a prolomila downtrend. Pokud však cena uzavře seanci s výrazným knotem svíčky, mohl by zesílit tlak na návrat pod 85 USD za barel. Pokud na konci seance zůstane zelené tělo svíčky, cena se může pokusit otestovat 100periodový klouzavý průměr nad úrovní 92 USD za barel. Zdroj: xStation5
Zlato
- Zlato poprvé od začátku června otestovalo úroveň 4 400 USD za unci. Od začátku tohoto měsíce tak posílilo přibližně o 8 %.
- Hlavním faktorem podporujícím růst zlata je změna očekávání ohledně politiky Federálního rezervního systému. Po nevýrazném komentáři Warshe na posledním zasedání Fedu a slabších údajích z trhu práce klesla pravděpodobnost zvýšení sazeb v září přibližně na 35 %.
- Zlato poprvé od poloviny května překonává 50periodový klouzavý průměr a testuje 100periodový klouzavý průměr.
- Je třeba upozornit, že zlato v krátkodobém horizontu vykazuje slabou, někdy dokonce negativní korelaci s inflací kvůli rostoucím očekáváním ohledně zvyšování úrokových sazeb. V dlouhodobém horizontu je však vztah mezi cenou zlata a inflací pozitivní.
- Obavy, že Fed opět nesplní svůj inflační cíl kvůli absenci konkrétního plánu, vedou k výraznějšímu růstu výnosů na dlouhém konci výnosové křivky. Výrazný pohyb je patrný zejména u 30letých dluhopisů.
- Střednědobé výnosy, zejména u 10letých dluhopisů, zůstávají na zvýšených úrovních, což může naznačovat, že zlato je v současnosti mírně nadhodnocené.
- Vysoké výnosy však mohou zároveň odrážet obavy z fiskální situace Spojených států. Tyto obavy může potvrzovat také chování centrálních bank.
- Centrální banky zůstávají na trhu aktivní a ve druhém čtvrtletí letošního roku výrazně zvýšily nákupy zlata. Celková poptávka ve 2. čtvrtletí však byla poměrně slabá.
- Pozorujeme jasné známky zlepšující se poptávky. ETF fondy obnovily nákupy zlata, což může souviset s lepší kondicí amerického akciového trhu. Zlato se totiž na přelomu let 2025 a 2026 stalo aktivem s vyšší volatilitou. Současně je patrná zvýšená aktivita kupujících na čínském futures trhu.
Pozice na zlatě na COMEX a v Šanghaji
Přestože na trhu COMEX stále nepozorujeme výraznější aktivitu investorů, v Šanghaji je patrný silný nárůst long pozic, které dosáhly nejvyšší úrovně od ledna.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Cena zlata a držba ETF
ETF fondy se vrátily k nákupům zlata a současné oživení připomíná situaci z dubna.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Cena zlata a fyzická poptávka
Součet investiční poptávky a poptávky centrálních bank za poslední 4 čtvrtletí výrazně klesá. Výhled na oživení poptávky ve 3. čtvrtletí je však v současnosti poměrně příznivý vzhledem k výprodejům ze strany ETF ve 2. čtvrtletí, velmi nízké poptávce po mincích a pokračující silné poptávce centrálních bank.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Struktura poptávky po zlatě
Centrální banky zajistily, že poptávka ve 2. čtvrtletí neklesla na jednu z nejnižších úrovní za posledních zhruba deset let.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technická analýza zlata
Cena zlata aktuálně testuje 100periodový klouzavý průměr. Uzavření nad touto úrovní by mělo otevřít prostor pro pohyb směrem k 4 500 USD a potenciální negaci posledního klesajícího impulsu. To by následně mohlo otevřít cestu minimálně k úrovni 4 800 USD do konce roku, vzhledem ke změně očekávání ohledně dalšího zvyšování sazeb Fedu. Zdroj: xStation5
Zemní plyn
- Ceny zemního plynu v USA na přelomu prvního a druhého srpnového týdne výrazně vzrostly. Důvodem mohou být předpovědi mírně vyšších teplot v USA ve druhé polovině srpna.
- Současná spotřeba plynu ve Spojených státech se pohybuje na zvýšených úrovních, což může vést k otestování pásma 2,8–3,0 USD/MMBtu.
- Zásoby plynu v USA zároveň zůstávají velmi vysoké a současná sezóna jejich doplňování pravděpodobně skončí poblíž úrovně 4 000 Bcf.
- Silný jev El Niño by mohl posunout začátek topné sezóny v USA. To by mohlo vést k nižším cenám a poklesům po výrazných rolloverech futures kontraktů.
- Spojené státy jsou v současnosti stabilizujícím prvkem světového energetického trhu, mimo jiné jako největší exportér LNG. Pokračující uzavření Hormuzského průlivu zvyšuje světovou poptávku po americkém plynu.
- Ceny zemního plynu v Evropě se vrátily k úrovni 60 EUR/MWh s výhledem na další růst. V současnosti se zdá, že evropské ceny plynu mohou být vystaveny dalšímu růstu kvůli nejistotě ohledně naplnění zásobníků před 1. listopadem. Jejich naplněnost aktuálně nepřesahuje 60 %, zatímco cílová úroveň k 1. listopadu činí 90 %.
- El Niño však zároveň může vést k vyšším teplotám na severní polokouli, a tím zmírnit tlak na růst cen energetických komodit.
Trh se zemním plynem v USA
Spotřeba plynu pro výrobu elektřiny roste na nejvyšší úroveň v letošním roce. Celková poptávka zároveň dosahuje pětiletého maxima, což může v krátkodobém horizontu vytvářet tlak na růst cen.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Sezónnost zásob zemního plynu v USA
Implikovaná změna zásob pro tento týden činí 0, což ukazuje na velmi vysokou spotřebu plynu. Tempo růstu zásob tak může mírně zpomalit, což je však v souladu se sezónností. Vysoká produkce plynu a případný posun topné sezóny by nicméně mohly vést k růstu zásob nad 4 000 Bcf. To by mohlo výrazně omezit ceny po výrazných rolloverech těsně před začátkem topné sezóny.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
EMISS (emisní povolenky CO₂)
- Ceny emisních povolenek CO₂ v Evropě se po dlouhou část letošního roku držely pod úrovní 70 EUR za tunu kvůli nejistotě ohledně budoucnosti systému ETS2.
- Vyšší poptávka po elektřině, způsobená vysokými teplotami a výstavbou AI datových center, zvyšuje také poptávku po emisních povolenkách.
- Červenec je obvykle měsícem, kdy nabídka povolenek v aukcích klesá nebo je upravována kvůli období dovolených a nižší likviditě trhu.
- Ceny se aktuálně drží pod úrovní 100 EUR/MWh kvůli omezenému hospodářskému růstu a obchodnímu napětí. Pokračuje také výstavba obnovitelných zdrojů energie v Evropě, přestože výkyvy počasí zároveň zvyšují volatilitu cen emisních povolenek.
- Dlouhodobý výhled naznačuje růst cen emisních povolenek až na 130–150 EUR/t do roku 2030 kvůli klesající nabídce. Regulatorní nejistota však znamená, že tento růst v současnosti není jistý.
- V polovině července představila EU návrh reformy systému ETS1. Změny jsou však spíše kosmetické – počítají s větší flexibilitou a mírným zpomalením tempa ukončování bezplatných emisních povolenek, které mělo začít již letos.
- Systém ETS2 má začít fungovat v roce 2028, formální aukce však mají probíhat již v roce 2027. Aby se zabránilo cenovému šoku a přenesení vysokých nákladů na spotřebitele, má v roce 2027 dojít k předzásobení trhu emisními povolenkami. Nabídnuto má být 130 % ročního limitu povolenek.
Sezónnost cen emisních povolenek CO₂
Nominální sezónnost cen emisních povolenek naznačuje růst až do třetího srpnového týdne, následně výrazný pokles a začátek dalšího růstu v říjnu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technická analýza trhu s emisními povolenkami CO₂
Klíčový support pro ceny emisních povolenek se nachází v pásmu 80–82 EUR za tunu, zatímco potenciál současného růstového pohybu sahá do oblasti 85–87 EUR.
Zdroj: xStation5
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