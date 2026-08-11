⬆️ Ropa zpět nad 88 USD

Volatilita na trhu s ropou je během dnešní seance poměrně vysoká, což souvisí s neustálým přílivem nových a často protichůdných informací. Cena ropy Brent se vrátila k úrovni přibližně 88 USD za barel. Vzhledem k napjatým fundamentům a dnešnímu otestování hranice 90 USD je scénář růstu směrem ke 100 USD stále reálnější.
Protichůdné diplomatické zprávy, nové projevy agrese na Blízkém východě a logistické problémy v Evropě opět zvyšují volatilitu. Zároveň je však zřejmé, že prakticky žádná ze stran si v současné situaci nepřeje úplnou eskalaci konfliktu.
Diplomatická patová situace kolem Hormuzského průlivu
Navzdory optimistickým vyjádřením pákistánského ministerstva zahraničí o údajně blížící se dohodě se situace kolem této klíčové námořní trasy komplikuje.
Donald Trump požaduje od Teheránu kompenzace za desetiletí konfliktů. Poradci íránského nejvyššího vůdce v reakci uvedli, že Hormuzský průliv zůstane uzavřený, dokud USA nezruší námořní blokádu, neuvolní zmrazená aktiva a neukončí vojenské operace v regionu.
Výsledek? Během prvních deseti srpnových dnů nevyplul z íránského přístavu Kharg ani jeden supertanker třídy VLCC.
V médiích se zároveň objevily zprávy, podle kterých Írán naznačil, že s jednáním o otevření Hormuzského průlivu může počkat až do roku 2029, tedy do konce funkčního období Donalda Trumpa.
Zintenzivnění bojů a logistické problémy
Útoky na infrastrukturu a obchodní trasy si vybírají stále větší daň:
- Jemen a Rudé moře: Húsíové ochromili rafinerii Aramco v Jázánu s kapacitou 400 000 barelů denně, která má zůstat mimo provoz až do září. Zasáhli také další obchodní lodě, přičemž útoky si vyžádaly oběti mezi posádkami tankerů.
- Libye a problémy rafinerií: Libyjská NOC vyhlásila vyšší moc po útoku dronem na rafinerii Zawiya.
Klesající zásoby v Asii a reakce OPEC
Navzdory blokádám produkce OPEC v červenci vzrostla o 1,17 milionu barelů denně na 19,9 milionu barelů denně, především díky Iráku a Kuvajtu.
Zásoby ropy v čínské provincii Šan-tung se mezitím v červenci snížily až o 35 milionů barelů, což odpovídá poklesu přibližně o 1,1 milionu barelů denně.
Čínské nezávislé rafinerie, tzv. teapots, se připravují na agresivní nákupy ropy z Íránu a Ruska, jakmile se situace na přepravních trasách stabilizuje.
Ceny ropy v současnosti pokračují v růstovém trendu, přestože během dnešní seance došlo také k pokusu o korekci. Uzavření ceny nad nebo pod úrovní 61,8% Fibonacciho retracementu celého posledního růstového impulzu souvisejícího s válkou může určit dynamiku pohybu během následujících seancí. Zdroj: xStation5
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