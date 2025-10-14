Denní shrnutí: Powell drží trhy nad vodou! 📈 EURUSD výš

- Powellův projev udržel růst akcií, ale oslabil dolar
- Banky klesají navzdory silným výsledkům
- Komodity a energie pod tlakem
- ECB potvrzuje kurz, euro posiluje
- Vzácné kovy rostou kvůli obchodní válce
- Americké indexy dnes začaly obchodování velmi negativně – navzdory silnému startu výsledkové sezóny ze strany bank. Hned po otevření ztrácely hlavní indexy přes 1 %. Situaci zvrátil až projev Jeroma Powella, který změnil náladu investorů. Do konce seance se téměř všechny americké akciové indexy dostaly do zelených čísel. Nejvíce rostl Russell 2000 (+1,3 %), zatímco Nasdaq zůstával poblíž nuly a S&P 500 a Dow Jones si připsaly zhruba 0,5 %.
- Bankovní sektor dnes zveřejnil výsledky. JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo a Citigroup překonaly očekávání trhu jak v příjmech, tak v čistém zisku. Přesto většina bank zakončila seanci poklesem – výjimkou byl Wells Fargo, jehož akcie posílily. Tento rozdíl může naznačovat lepší vyhlídky komerčních bank oproti investičním, zejména po nedávném skandálu s bankrotem First Brands.
- Salesforce a Walmart oznámily spolupráci s OpenAI. Zatímco Walmart si připsal +4 %, akcie Salesforce klesly o více než 1 %, navzdory strategické spolupráci.
- Evropské trhy zakončily úterní obchodování mírně v červených číslech, jelikož na Powellův projev reagovaly až později. Zklidnění situace ve Francii a dobré výsledky Ericssonu nestačily k otočení sentimentu. Až Powellovy komentáře zlepšily náladu na trzích s futures – FRA40 přidal asi 1,4 %, SPA35 vzrostl o 0,7 %, ale DE40 a WIG20 zůstaly pod tlakem.
- Na varšavské burze dominovala negativní nálada, hlavně kvůli těžebním firmám. WIG20 zakončil den -1 %.
- Na komoditním trhu pokračoval pokles cen energií – ropa ztrácela přes 1 %, a plyn dokonce 2 %, pod tlakem slabší poptávky a mírného počasí.
- Zemědělské komodity však rostly – kakao +1 %, cukr +2 % a káva dokonce +4 %, kvůli problémům s produkcí v Jižní Americe.
- Průmyslové kovy korigovaly nedávné zisky – měď -1,5 %, zinek -2 %.
- Kryptotrh zůstává pod tlakem – Bitcoin a Ethereum -2 %, menší tokeny klesaly o 4–5 %. Odliv kapitálu a negativní nálada přetrvávají.
- Prezidentka ECB dnes uklidňovala trhy – ujistila, že evropský dluhový trh je stabilní, inflace ustupuje a trh práce zůstává silný. Výsledkem bylo posílení eura vůči hlavním měnám.
- Guvernér Bank of England varoval před riziky pro finanční stabilitu – přehodnocení AI společností, kyberútoky, napětí na trhu práce. Libra po jeho komentáři mírně oslabila.
- Akcie firem v sektoru vzácných zemin pokračují v růstu – US Rare Earth a MP Materials dnes +3 %, investoři je vnímají jako možné vítěze v tlaku na nezávislost na Číně.
