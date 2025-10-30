Graf dne – Sója (30.10.2025)

- Sója posílila před setkáním Trump–Si v Pusanu díky nadějím na průlom a prvním nákupům sóji z USA ze strany Číny po dlouhé době.
- Sója posílila před setkáním Trump–Si v Pusanu díky nadějím na průlom a prvním nákupům sóji z USA ze strany Číny po dlouhé době.
- Po jednáních vedl nedostatek konkrétních závazků Číny ohledně dalších nákupů k poklesu cen o více než 1 %.
- Strukturálně Čína dováží většinu sóji z Brazílie a nedávné nákupy z USA byly spíše symbolické než skutečným zlomem.
Futures kontrakty na sóju v Chicagu klesly o více než 1 % po skončení setkání Trump–Si v Pusanu, a to navzdory předchozímu dynamickému růstu cen, který byl podpořen nadějemi na obchodní dohodu a obnovení čínských nákupů sóji.
Nakonec státní společnost COFCO zakoupila tři zásilky sóji s dodáním v prosinci a lednu jako gesto dobré vůle těsně před jednáními, což představuje jasný signál změny po období bojkotu amerických dodávek.
Čína od začátku obchodní války v dubnu téměř vůbec nenakupovala sóju z USA. Za zmínku však stojí, že od počátku konfliktu výrazně diverzifikovala své dodavatelské zdroje.
Současná objednávka nemusí znamenat zásadní změnu v nákupní strategii, protože časově spadá do období sezónního poklesu dodávek z Jižní Ameriky.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Ceny sóji rostou od poloviny října a tento týden otevřely s cenovým gapem vzhůru, přičemž dosáhly vrcholů blízko 1 100 centů za bušel – což je nejvyšší úroveň za posledních 15 měsíců. Cena však reaguje negativně po vyjádření Číny. Připomeňme, že deklarace z roku 2020 o silných nákupech sóji a dalších zemědělských produktů nebyla nikdy plně naplněna.
Dokud nebudou zveřejněny podrobnosti dohody, například konkrétní harmonogram nákupů, investoři mohou realizovat zisky. Pozice spekulantů zůstává neznámá – bezprostředně před uzavřením americké vlády drželi spekulativní investoři čisté krátké pozice v sóji.
Je důležité zdůraznit, že strukturálně Čína stále dováží většinu sóji z Brazílie, která v roce 2025 pokryla přes 70 % čínské poptávky díky rekordním exportům – výsledek celní války a politické nejistoty. Američtí farmáři nesou negativní důsledky této politiky, neboť tradiční vrchol sezóny vývozu připadá na podzim. Někteří analytici zdůrazňují, že nákupy COFCO mají čistě politický charakter a nemění pozici Brazílie jako hlavního dodavatele. 180 000 tun sóji, které Čína nakoupila, jsou vnímány spíše jako gesto než skutečná změna obchodní orientace.
Technický výhled
Cena se aktuálně odráží od úrovně 1 070 centů za bušel, ale nelze vyloučit scénář uzavření gapu, který vznikl na začátku týdne. Klíčová podpora je na úrovni 1 058, což odpovídá 38,2 % Fibonacciho retracementu poslední růstové vlny, a 1 042 jako 50,0 % retracement.
