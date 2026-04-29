Denní shrnutí: Powell zůstává ve Fedu 🏦 Ropa prudce roste 🛢️ 🚀

- Futures na hlavní americké indexy po poslední tiskové konferenci Jeroma Powella k rozhodnutí o úrokových sazbách ukázaly jasnou divergenci.
- Futures na Nasdaq se drží v zelených číslech (US100: +0,25 %), zatímco malé společnosti citlivé na úrokové sazby v indexu Russell 2000 prohlubují ztráty (US2000: -1,2 %). Futures na S&P 500 (US500: -0,3 %) a DJIA (US30: -0,9 %) také ztrácejí.
- Federální rezervní systém ponechal americké úrokové sazby beze změny (3,50 %–3,75 %) už počtvrté v řadě a zdůraznil obnovený nárůst nejistoty ohledně ekonomického výhledu v souvislosti s válkou na Blízkém východě.
- Čtyři členové FOMC se odchýlili od konsenzu, nejvíce od roku 1992. Stephen Miran hlasoval pro snížení úrokových sazeb, zatímco Hammacková, Kashkari a Loganová byli proti změně oficiálního vyjádření měnové politiky holubičím směrem, tedy odmítli zmínky o možném snižování sazeb.
- Powell zůstane ve FOMC jako guvernér i poté, co Kevin Warsh 15. května převezme funkci předsedy, a to až do úplného uzavření řízení ministerstva spravedlnosti.
- Powell zdůraznil svou důvěru ve svého nástupce Kevina Warshe, a to jak z hlediska řízení dvojího mandátu Fedu, tak jeho nezávislosti na Bílém domě. Ropa se dostává na extrémně vysoké úrovně a může uzavřít na nejvyšších hodnotách od začátku energetické krize.
- Výnosy amerických dvouletých dluhopisů po rozhodnutí Fedu vzrostly o 10 bazických bodů. Trh nyní započítává přibližně 10% pravděpodobnost zvýšení sazeb do konce roku 2026, ale téměř 50% pravděpodobnost v roce 2027.
- Červnový kontrakt na Brent uzavírá na 118 USD za barel, zatímco aktuálně aktivní a nejlikvidnější červencový kontrakt se obchoduje v pásmu 110–111 USD. Ropa WTI proráží nad úroveň 105–106 USD za barel.
- Zpráva DOE ukazuje prudký pokles zásob ropy a ropných produktů spolu s výrazným uvolněním strategických rezerv, což naznačuje silnou lokální poptávku a rekordní exporty.
- U ropy dosáhl export 6 milionů barelů, zatímco u všech produktů šlo až o 14 milionů barelů. Ropa reaguje na další nejistotu ohledně Hormuzského průlivu. Donald Trump naznačuje možný návrat k bombardování Íránu a odmítá návrh na otevření průlivu a odložení jednání o jaderném programu.
- Pokles zásob ropy činil -6,2 milionu barelů oproti očekávanému růstu o 0,3 milionu barelů. Zásoby benzinu klesly o 6,08 milionu barelů (očekávání -2,1 milionu), zatímco zásoby destilátů se snížily o 4,49 milionu barelů (očekávání -2,3 milionu).
- Inflace CPI v Německu za duben vzrostla o něco méně, než se čekalo, na 2,9 % meziročně (očekávání 3,0 % meziročně; předchozí 2,7 % meziročně). Bank of Canada ponechala úrokové sazby beze změny na 2,25 %, přičemž zveřejnila mírně vyšší inflační výhled. Kanadská ekonomika zůstává vůči šoku odolná především díky silné orientaci na export ropy.
- Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby zaznamenaly výrazné oživení o 0,8 % meziměsíčně (očekávání 0,5 % meziměsíčně; předchozí -1,2 % meziměsíčně).
- Americký dolar dnes dominuje forexovému trhu (USDIDX: +0,25 %), podpořen poklesem apetitu k riziku tváří v tvář rostoucím cenám ropy a jestřábímu „zablokování“ vyznění měnového komentáře po rozhodnutí Fedu. USDJPY se obchoduje nad psychologickou rezistencí 160, což vyvolává obavy z měnové intervence japonské vlády. EURUSD ztrácí 0,3 % na 1,167.
- Silný dolar a rostoucí ceny ropy, které vyvolávají obavy z inflace, vedou k poklesu cen drahých kovů. Zlato klesá na 4 540 USD, nejnižší úroveň od konce března, zatímco stříbro padá na 71,5 USD za unci.
- Na řadě zemědělských komodit jsou patrné velmi silné zisky. Kukuřice roste téměř na 480 centů za bušl, nejvýše od května 2025. Silný růst je patrný i u pšenice, i když později přišel pullback. Cukr roste zhruba o 4 % a maže polovinu poklesu z posledních týdnů.
- Na kryptoměnovém trhu převládají široké poklesy. Bitcoin koriguje zhruba o 1,3 % na 75 300 USD, zatímco Ethereum ztrácí asi 2,6 % na 2 230 USD. Mezi několika málo rostoucími tokeny je Dogecoin (+2,4 %).
- Po skončení seance na Wall Street zveřejní finanční výsledky čtyři velké společnosti z Big Tech: Microsoft, Alphabet, Meta a Amazon. Trh se samozřejmě zaměří na návratnost obrovských investic do AI a na pokračující masivní kapitálové výdaje.
Ropa má potenciál uzavřít na nejvyšší úrovni od začátku konfliktu, i když je třeba připomenout, že máme za sebou dvě výrazná downward rolling kvůli extrémní backwardation. Zdroj: xStation5
