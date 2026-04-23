Denní shrnutí: Režim risk-off přebírá kontrolu 📉 Americké akcie prudce klesají, zatímco dolar a ropa výrazně posilují 💸

- Po smíšeném začátku obchodování přešla Wall Street do jasně defenzivního nastavení. Nasdaq odepsal 1 % a dále ho zatížil výprodej v softwarovém sektoru. V červených číslech se obchodovaly také indexy Russell 2000 s malou tržní kapitalizací (-0,9 %), S&P 500 (-0,7 %) a DJIA (-0,65 %).
- Poklesy hlavních indexů jsou primárně způsobeny obavami z návratu vojenské akce na Blízkém východě. Izraelský ministr obrany prohlásil, že stát je připraven k dalšímu úderu na Írán a čeká už jen na zelenou ze strany Spojených států. Íránská média rovněž informovala o aktivaci systémů protivzdušné obrany.
- Výprodej v softwarovém sektoru je důsledkem reakce investorů na výsledky společnosti ServiceNow (NOW.US: -19 %), která investory zklamala v oblasti monetizace řešení AI. Také 22% meziroční růst předplatného byl hodnocen jako „přijatelný, ale nic výjimečného“.
- Předběžné americké ukazatele PMI za duben vzrostly nad očekávání, a to jak ve zpracovatelském průmyslu (54 oproti odhadu 52,5; čtyřleté maximum), tak ve službách (51,3 oproti odhadu 50,6). Přesto je výsledek z velké části dán cenovými složkami, které dále rostly a naznačují sílící inflační tlaky v podnikové sféře.
- Meta (META.US), mateřská společnost Facebooku a Instagramu, oznámila 10% snížení počtu zaměstnanců s cílem zvýšit efektivitu. Akcie ztrácejí 2,5 %.
- Evropské indexy uzavřely smíšeně. Ztráty zaznamenaly především burzy v Budapešti (BUX: -1,1 %) a Madridu (IBEX 35: -1,1 %). Německý DAX (-0,15 %) a britský FTSE 100 (-0,19 %) zakončily mírně v záporu, zatímco francouzský CAC 40 (+0,87 %) vynikl růstem, podpořeným výbornými výsledky společností STMicroelectronics (+14,4 %) a L'Oréal (+9 %).
- Na forexovém trhu došlo k prudkému obnovení růstu dolaru (USDIDX: +0,2 %) kvůli obavám z obnovení vojenské akce v Íránu. Averze k riziku stáhla dolů všechny měny skupiny G10, zejména antipodské měny (AUDUSD: -0,5 %, NZDUSD: -0,8 %). EURUSD ztratil 0,2 % na 1,1680.
- Ropa Brent přidala téměř 3,4 % a obchoduje se těsně pod psychologickou hranicí 100 USD za barel. NATGAS odepsal 4,25 % po zveřejnění vyšších než očekávaných zásob EIA. Zlato se vrátilo ke ztrátám (-0,75 % na 4705 USD za unci).
