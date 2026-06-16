Denní shrnutí – Ropa téměř vymazala válečné zisky, Wall Street ustupuje před rozhodnutím Fed (16.06.2026)

🛢️ Komodity
- Ceny ropy zažívají nejdelší sérii poklesů v letošním roce. Stahují se k lokálním minimům a mažou většinu zisků vyvolaných konfliktem.
- Trh zaznamenává výrazný zásah do ocenění obou hlavních benchmarků. Ropa Brent klesá o více než 5 % a propadá se pod 80 USD za barel, zatímco americká WTI klesla na 75 USD za barel.
- Nedávné zprávy naznačují, že Spojené státy postupně ruší námořní blokádu a mají umožnit okamžitý návrat Íránu na ropný trh. Tento krok má zmírnit napětí před dalšími jednáními.
- Dohoda má být podepsána tento pátek v Ženevě, i když detaily ohledně plného textu memoranda zatím nejsou k dispozici.
- Instituce z Wall Street výrazně snížily své prognózy. Morgan Stanley a Goldman Sachs významně snížily své cenové výhledy pro nadcházející kvartály.
- Nabídka by se mohla vrátit dříve, než se čekalo. Goldman Sachs očekává, že vývoz z Perského zálivu se do konce července vrátí na předválečné úrovně.
- Tato situace přináší citelnou úlevu centrálním bankéřům, protože pokles cen komodit zpět na úrovně ze začátku března výrazně snižuje globální inflační tlaky.
- Zlato pokračuje v odrazu a roste o 0,6 % na 4 360 USD za unci. Růst drahých kovů podporuje ochlazování inflačních očekávání.
📈 Akcie a společnosti
- Po předchozí 3denní rally americké akciové indexy jasně ztratily momentum a zůstávají ve vyčkávacím režimu. Futures na S&P 500 a Nasdaq procházejí výraznou korekcí. US500 ztrácí 0,2 % a US100 klesá o více než 1 %.
- SpaceX zaznamenává explozi valuace. Akcie společnosti při otevření vyskočily o dalších 11 % a v širším pohledu firma od IPO posílila už o více než 50 %.
- Společnost Elona Muska pokračuje ve valuačním sprintu. Dnes překonala Amazon a krátce dokonce i Microsoft, přičemž tržní kapitalizace SpaceX dosáhla astronomických 2,8 bilionu USD.
- Firma si upevňuje pozici 5. největší síly na Wall Street. Akcie dnes podpořily zprávy o dokončení akvizice společnosti Cursor za 60 miliard USD. Teoreticky to oceňuje Cursor na poměr P/S 15.
🏛️ Měnová politika a centrální banky
- Dnešek přinesl v Asii historický a velmi jestřábí krok. Bank of Japan (BoJ) zvýšila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 1 %.
- Toto rozhodnutí představuje mimořádný návrat do minulosti, protože jde o nejvyšší úroveň úrokových sazeb v Japonsku od 90. let.
- Okamžitá reakce trhu na rozhodnutí BoJ byla volatilní. Japonský jen zcela vymazal předchozí zisky, zatímco ceny místních státních dluhopisů klesly. USDJPY se znovu blíží k úrovni 160,5, která v minulosti vyvolala měnové intervence.
- Reserve Bank of Australia (RBA) zvolila zcela odlišný přístup a poprvé v letošním roce ponechala úrokové sazby beze změny. Měnový pár AUDUSD dnes posiluje.
- Jestřábí tlak zůstává patrný také v Evropě, kde investoři mají stále na paměti krok ECB z minulého týdne. Christine Lagardeová tehdy zvýšila sazby a varovala, že „válečná inflace“ se přelévá do širší ekonomiky. EURUSD dnes vystoupal nad 1,16, i když hlavním důvodem je široká slabost dolaru, s výjimkou jenu.
- Globální finanční trhy zadržují dech v klidu před bouří před středečním zasedáním Fed.
- Událost přinese vysoce očekávaný debut nového šéfa centrální banky. Půjde o první zasedání Fed, kterému bude předsedat Kevin Warsh.
- Tržní konsenzus očekává, že úrokové sazby zůstanou beze změny. Hlavní pozornost se však zaměří na Warshovu první tiskovou konferenci a jeho oficiální rétoriku ohledně budoucího výhledu inflace.
- Nový šéf Fed čelí zásadnímu makroekonomickému dilematu. Warsh bude muset vyvažovat přetrvávající krátkodobé cenové tlaky proti vyhlídce rychlého poklesu inflace, jakmile bude Hormuzský průliv plně znovuotevřen.
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