Denní shrnutí: „Sell America“ stahuje americká aktiva ze srázu (20.01.2026)

- Futures na americké indexy míří do závěru obchodní seance převážně se ztrátami, pod tlakem rozsáhlého výprodeje vyvolaného eskalací napětí mezi USA a Evropou. Nejvýraznější pokles zaznamenává index S&P 500 (US500: -0,8 %), zatímco Nasdaq a Dow Jones ztrácejí jen o něco méně (US30, US100: -0,6 %).
- Trh tíží zejména hrozba Donalda Trumpa zavést dodatečné 10% clo na země, které rozmístily vojenské jednotky na Grónsku. Cla mají zůstat v platnosti, dokud nebude uzavřena dohoda o prodeji ostrova. Evropský parlament reagoval zablokováním ratifikace obchodní dohody podepsané s USA v létě 2025. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že „soupeření s USA má za cíl podřídit si Evropu, což je nepřijatelné.“
- U.S. Bancorp překonal očekávání za 4Q, když vykázal tržby ve výši 6,97 miliardy USD a 18% nárůst zisku na 2,17 miliardy USD. Díky silné základně vkladů a čistému úrokovému výnosu 4,9 miliardy USD banka udržela marži na úrovni 3,15 % a efektivně kontrolovala náklady. Vedení očekává stabilní, mírný růst v roce 2026.
- Netflix upravil svou nabídku na akvizici studií a streamovacích aktiv Warner Bros Discovery (WBD) v hodnotě 82,7 miliardy USD na plně hotovostní transakci při zachování ocenění 27,75 USD za akcii. Cílem je zjednodušit transakci a urychlit hlasování akcionářů – potenciálně už v dubnu – a čelit nepřátelské nabídce ze strany Paramount Skydance na převzetí celé společnosti.
- Evropské trhy uzavřely obchodování hluboko v červených číslech. Největší ztráty zaznamenaly Madrid (SPA35: -1,7 %) a Frankfurt (DE40: -1,35 %), zatímco ve Francii (FRA40: -0,65 %) a Velké Británii (UK100: -0,75 %) byly poklesy mírnější.
- Prezident Bundesbanky a člen Rady guvernérů ECB Joachim Nagel uvedl, že centrální banka je blízko dosažení cíle cenové stability, což dále podpořilo euro.
- Dolarový index klesá o 0,6 % v reakci na návrat strategie „Sell America“, tedy plošného výprodeje dolarových aktiv (akcií, dluhopisů). Nejsilnějšími měnami dne jsou švýcarský frank (USDCHF: -1 %) a euro (EURUSD: +0,75 % na 1,1732). Japonský jen z bezpečného statusu příliš netěží kvůli rozpuštění parlamentu premiérkou Sanae Takaichi (USDJPY: -0,1 %, EURJPY: +0,7 %).
- Politický chaos podporuje růst drahých kovů. Zlato posiluje o 1,9 % na 4 760 USD, zatímco stříbro přidává mírných 0,2 % na 94,45 USD.
- Zemní plyn (NATGAS) poskočil téměř o 10 % kvůli nižším než očekávaným předpovědím počasí v USA. Ceny ropy pokračují v růstu: Brent +1 %, WTI +1,4 %.
