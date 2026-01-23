Denní shrnutí: Šílenství na trhu drahých kovů 🚨STŘÍBRO prorazilo 101 USD a roste o 5 %❗

Páteční seance, která uzavřela týdenní obchodování na mezinárodních trzích, přinesla investorům skutečné šílenství na trhu drahých kovů.
-
STŘÍBRO poprvé v historii překonalo hranici 100 USD za unci a dále rostlo až nad 101 USD. V rámci dne dosáhly zisky více než 5 %.
-
Velmi zajímavá je také situace u zlata. Přestože GOLD roste procentuálně méně – „pouze“ o 0,7 % – na chvíli to vypadalo, že prorazí hranici 5 000 USD. Růst se však zastavil a aktuálně se cena stabilizuje těsně pod 4 970 USD za unci.
Tak výrazné pohyby na trhu drahých kovů dnes umožnila slabost dolaru, který ztrácí vůči většině hlavních světových měn – nejvýrazněji však vůči japonskému jenu.
-
Japonská měna posilovala již od rána, ale hlavní zpevnění vůči USD přišlo večer a mělo lineární charakter s prudkým nárůstem objemů. Média tento pohyb označila jako možnou měnovou intervenci. Tuto informaci zatím nelze potvrdit, ale dynamika posledního pohybu byla podobná jako ráno, kdy se rovněž spekulovalo o intervenci kvůli nadprůměrným objemům.
-
Skutečné zpevnění může být navíc podpořeno slabým dolarem, což znamená, že „umělé“ posílení domácí měny by Japonsko mohlo nyní vyjít levněji. Dalším pozitivním faktorem bylo rozhodnutí Bank of Japan, které zvýšilo likviditu trhu.
-
Bank of Japan ponechala sazby beze změny – hlavní úroková sazba zůstává na 0,75 %. Projekce banky jsou však velmi jestřábí: odhady růstu HDP pro fiskální roky 2025–2026 byly zvýšeny na 0,9–1,0 % a výrazně byly navýšeny také inflační výhledy, především tzv. „core-core“ inflace, která má zůstat nad 2 % až do fiskálního roku 2027.
-
V Německu dnes ukazatele průmyslu a služeb překonaly očekávání. Ve Francii sektor služeb vykázal slabší data, což oslabilo pozitivní náladu. V celé eurozóně PMI ukazatele potvrdily mírnou expanzi, i když tempo růstu ve službách zpomalilo oproti předchozím čtením.
-
Krátce po zahájení obchodování byla zveřejněna také předběžná PMI data z USA. Údaje za leden naznačují pokračující růst ekonomické aktivity, byť mírně slabší, než očekával trh. Průmyslový index dosáhl 51,9 bodu (odhad 52,0), což značí mírné, ale stabilní tempo expanze. PMI ve službách klesl na 52,5 bodu (odhad 52,8), což ukazuje na mírné oslabení poptávky. Kompozitní index naopak vzrostl z prosincových 52,7 na 52,8, což potvrzuje celkovou odolnost ekonomiky na začátku roku. Údaje naznačují, že americký soukromý sektor nadále expanduje, ačkoliv se růst postupně normalizuje.
-
Podle agentury Bloomberg státní regulátor v Číně předběžně povolil třem největším technologickým firmám – Alibaba, Tencent a ByteDance – zahájit jednání o dovozu AI čipů H200. Po těchto zprávách se akcie společností vrátily nad 50denní klouzavý průměr (EMA50; oranžová linie), který se pohybuje kolem 187 USD za akcii.
-
Wall Street aktuálně vykazuje smíšený vývoj. Růst zaznamenává pouze Nasdaq, a to maximálně o 0,3 %. Ostatní indexy se pohybují v negativním teritoriu.
-
Na FX trhu si nejlépe vedou již zmíněný jen a britská libra. Nejvíce ztrácí americký dolar a novozélandský dolar.
-
Přestože došlo k rolování futures kontraktu na zemní plyn (NATGAS), komodita nabírá na hodnotě, jak ukazuje odraz od otevírací ceny po přechodu na nový kontrakt. Předpovědi počasí naznačují pokračující chladné počasí. Nové meteorologické údaje budou k dispozici po víkendu.
