Denní shrnutí: Silnější než očekávaná americká makrodata nepodpořila dolar 🗽Zlato a EURUSD rostou

Evropské indexy dnes klesly, částečně pod tlakem politické krize ve Francii. Obavy z formování nové vlády a probíhající rozpočtová jednání zvýšily nervozitu v celém regionu. Francouzský CAC40 ztratil 1,7 %, německý DAX oslabil o 0,5 % a britský FTSE 100 klesl o 0,6 %.
Americké indexy se obchodovaly s omezenou volatilitou, protože investoři vyčkávali na výsledky Nvidie po uzavření trhu. Akcie Nvidie před zveřejněním přidaly více než 0,7 %. Palantir vzrostl téměř o 2 % a pokusil se zotavit z nedávného prodejního tlaku.
Mezi americkými benchmarky se dařilo Russell 2000 (US2000), který táhly vzhůru akcie menších firem. Naopak futures na Nasdaq (US100) a S&P 500 (US500) mírně oslabily o 0,01–0,05 %.
Americká makrodata překonala očekávání, ale nedokázala posílit dolar. Index USD klesl o 0,15 %, zatímco EUR/USD vzrostl na 1,1636. Výnosy 10letých amerických dluhopisů klesly o téměř 2 bazické body pod 4,26 %.
Hlavní makrodata:
- Objednávky dlouhodobé spotřeby: –2,8 % m/m (odhad –3,8 %, předchozí –9,4 %).
- Jádrové objednávky dlouhodobé spotřeby: +1,1 % m/m (odhad +0,2 %, předchozí +0,3 %).
- Objednávky kapitálového zboží bez obrany: +1,1 % m/m (odhad +0,3 %, předchozí –0,6 %).
- Spotřebitelská důvěra Conference Board: 97,4 (předchozí 97,2, revidováno 98,7, odhad 96,4).
- Index cen domů m/m: –0,2 % (odhad –0,1 %, předchozí –0,2 %).
- Index cen domů FHFA 20 měst y/y: 2,14 % (odhad 2,09 %, předchozí 2,8 %).
- Richmond Fed Manufacturing Index: –7 (odhad –11, předchozí –20).
- Redbook maloobchodní tržby (červenec): +6,5 % y/y (vs. +5,9 % v červnu).
Americký ministr financí Howard Lutnick naznačil, že vláda může zvážit podíly v několika obranných společnostech včetně Lockheed Martin, jehož akcie vzrostly téměř o 2 %. Obranný sektor se dnes obecně obchodoval výše.
- Heico posílila o více než 8 % po zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí, které výrazně překonaly očekávání. Zisk na akcii vzrostl meziročně o 30 % a všechny klíčové segmenty letecké a obranné společnosti vykázaly solidní růst.
Futures na kávu klesly poté, co společnost StoneX upravila svůj výhled nabídky, když předpověděla silnější sklizeň v příští sezóně a robustní produkci robusty.
Ropa klesla o více než 2 % po komentářích prezidenta Trumpa, který pohrozil sankcemi proti Rusku, pokud nebude dosaženo dohody o Ukrajině. Trump rovněž uvedl, že cena ropy klesne pod 60 USD. Bílý dům také vyvíjí tlak na Indii v této otázce.
Kakao ztratilo více než 4 % poté, co se zlepšené předpovědi počasí ve východní Africe postaraly o zmírnění obav o dodávky. Další tlak přinesly slabší vyhlídky poptávky a nová americká cla.
Bitcoin se držel poblíž 110 000 USD, zatímco pozornost na kryptotrhu se přesunula k Ethereu, které posílilo o více než 4 % na 4 530 USD. Zlato vzrostlo téměř o 0,45 % na 3 380 USD/unci, podpořené slabším dolarem.
