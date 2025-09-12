Denní shrnutí: Smíšená nálada na Wall Street před klíčovými rozhodnutími FEDu 💡

- Nálady na Wall Street jsou výrazně rozdělené. Na jedné straně kontrakt US100 roste o 0,4 % a US500 přidává 0,05 %, zatímco mnohem horší sentiment je vidět u US2000 a US30, kde poklesy dosahují 0,66 % a 0,45 %. Rozdělení sil na trhu ukazuje, že narativ o rychlém snižování sazeb ze strany FEDu dnes ustupuje do pozadí.
- V Evropě dnes převládaly poklesy. Německý DE40 klesl o 0,17 %, francouzský CAC40 ztratil 0,2 % a britský UK100 odepsal 0,57 %.
- Na měnovém trhu dnes dominuje americký dolar, a to navzdory široce rozšířenému narativu o rychlém snižování sazeb v USA, které se zdá být oslabeno slabými ekonomickými daty. Relativně dobře si vede i euro. Pod tlakem jsou naopak novozélandský dolar a japonský jen.
- Akcie Tesly se obchodují na nejvyšší úrovni od letošního února, když přidávají téměř 7 %. Přestože dnešní růst není výsledkem konkrétní fundamentální události, může částečně souviset s relativně optimistickými komentáři předsedkyně představenstva Tesly Robyn Denholmové a psychologickou reakcí na proražení technické rezistence.
- Podle informací z deníku Washington Post plánuje administrativa Donalda Trumpa spojit vakcíny proti COVID-19 s 25 úmrtími dětí, což vyvolalo poplach ve vědecké komunitě a způsobilo prudký pokles cen akcií Pfizeru (PFE.US) a Moderny (MRNA.US), výrobců těchto vakcín.
- Index University of Michigan klesl v září na 55,4, což bylo výrazně pod prognózou 58,2 i srpnovým výsledkem. Spotřebitelé jsou méně důvěřiví ohledně své finanční situace i ekonomických vyhlídek. Zároveň dlouhodobá inflační očekávání překonala odhady, což ztěžuje FEDu další uvolňování měnové politiky.
- Kryptoměny mírně rostou při nízkém objemu obchodů, podporovány spekulacemi o snižování sazeb. Bitcoin a Ethereum přidávají něco přes 1 %. Altcoiny si dnes vedou lépe, když růsty dosahují až 7 %.
- Cena ropy zažívá mírnou vzestupnou korekci v downtrendu. Kontrakty na WTI rostou o 0,9 %. Ropa je aktuálně pod tlakem obav z převisu nabídky. Zpráva OPEC signalizuje zvýšenou produkci a finanční spekulace proti ceně komodity. Příznivé fundamentální trendy v ekonomice jí ale hrají do karet. Současně NATGAS přidává téměř 1,3 %.
- Výnosy amerických dluhopisů znovu rostou, což vyvíjí tlak na ocenění akcií, zejména v růstových segmentech. Tento pohyb naznačuje, že investoři zůstávají opatrní ohledně inflačních vyhlídek a politik centrálních bank, a je zároveň určitým trestem za bobtnající rozpočtové deficity zemí G7.
- Hodně se děje také na trhu drahých kovů. GOLD přidává 0,44 %, zatímco SILVER roste o 1,82 %.
