Denní shrnutí: „TACO moment“ podporuje odraz indexů 📈

USA
- Po prudkých poklesech z posledních dnů si trhy konečně oddechly. Indexy rostou napříč trhem. Hlavní americké akciové indexy přidávají téměř 3 %.
- Nejdůležitější zprávou dne mohou být opět komentáře Donalda Trumpa. Během dne americký prezident pohrozil obnovením útoků po poslední eskalaci situace, večer však oznámil, že změnil názor a letecké údery zrušil. Zdá se však, že tento scénář byl již částečně započítán v cenách, protože indexy ani ropa na prezidentovy hrozby během obchodní seance výrazně nereagovaly.
- Společnost Oracle podporuje valuace celého sektoru, přestože její akcie samy oslabují. Firma zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí, které ukázaly silný růst tržeb a zisky nad očekáváním trhu, a to i v klíčových segmentech cloudových služeb a AI.
- Investory však vyděsily masivní kapitálové výdaje (capex) a akcie ztratily až 11 %.
- Vysoké investice byly pro Oracle zátěží, ale zároveň podpořily širší trh. Akcie polovodičových společností se vrátily k růstu díky potvrzení, že hyperscale společnosti nadále plánují rozsáhlé investice.
- Podle deníku Wall Street Journal se OpenAI může před plánovaným IPO připravovat na cenovou válku se společností Anthropic.
- Společnost SpaceX by měla vstoupit na burzu již zítra a tržní konsenzus počítá s výraznými zisky po zahájení obchodování. Optimismus kolem tohoto debutu podporuje celý vesmírný sektor, jehož akcie v některých případech rostou až o 10 %.
- Smíšená data PPI a mírné ochlazení trhu práce.
- Jádrová inflace PPI vzrostla na 4,9 %, zatímco celkový ukazatel dosáhl 6,5 %. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti vzrostl na 229 tisíc.
- Společnost Oracle podporuje valuace celého sektoru, přestože její akcie samy oslabují. Firma zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí, které ukázaly silný růst tržeb a zisky nad očekáváním trhu, a to i v klíčových segmentech cloudových služeb a AI.
Evropa
- Evropské indexy zakončily den mírnými zisky a přerušily sérii čtyř poklesových seancí. Index STOXX Europe 600 vzrostl přibližně o 0,5 %.
- ECB zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů, čímž posunula depozitní sazbu na 2,25 %. Rozhodnutí bylo široce očekáváno a odráží riziko přetrvávajících inflačních tlaků po růstu cen energií.
- Nizozemsko vybralo společnost Hensoldt jako dodavatele systémů elektronického boje.
Forex
- Na devizovém trhu jsou nejsilnější australský a novozélandský dolar, které vůči hlavním měnám posilují o 0,2–0,4 %.
Komodity
- Ropa testuje úroveň 90 USD za barel a po uklidňujících komentářích Donalda Trumpa ztrácí téměř 5 %.
- Růst zásob zemního plynu tlačí ceny níže. NATGAS testuje úroveň 3 USD.
- Zlato (+2 %) a stříbro (+4 %) rostou. Deeskalace na Blízkém východě naznačuje uvolněnější měnovou politiku, což podporuje drahé kovy.
- Mezi zemědělskými komoditami nejvíce posiluje cukr, který přidává více než 3 % po zveřejnění nových prognóz nabídky a poptávky.
Kryptoměny
- Návrat pozitivního sentimentu na trhy se na kryptoměnách projevuje dvojnásobnou silou. Většina digitálních aktiv výrazně posiluje.
- Bitcoin roste o 3,5 % a vrací se nad úroveň 63 000 USD.
- Ethereum přidává více než 4 % a obchoduje se nad 1 650 USD.
- Solana posiluje téměř o 7 % a vrací se na úroveň 66 USD.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.