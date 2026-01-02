TSMC uvádí 2 nm technologii, akcie rostou 📈

Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. oficiálně zahájila sériovou výrobu 2nanometrových čipů a stala se tak první společností na světě, která dosáhla velkoobjemového výrobního procesu s tranzistory Gate-All-Around. Tento milník představuje významný krok pro polovodičový průmysl a přináší strukturální změnu srovnatelnou s předchozími generacemi 7nanometrových a 5nanometrových procesů. 2nanometrové čipy poskytují vyšší výkon při stejné spotřebě energie, nebo významné snížení spotřeby energie při zachování současných rychlostí, přičemž hustota tranzistorů se zvýšila o více než 15 procent. Výroba probíhá ve Fab 22 v Kaohsiungu a Fab 20 v Hsinchu, přičemž plná kapacita by měla do konce roku 2026 dosáhnout 100 000 destiček za měsíc.
Největší zákazníci společnosti si již zajistili strategickou výrobní kapacitu. Apple si zajistil více než polovinu počáteční kapacity pro čipy A20 a M6, což podtrhuje silnou závislost tohoto giganta na tchajwanské továrně. Společnosti Nvidia a AMD si také rezervovaly významnou část destiček pro akcelerátory AI a serverové procesory. Cena za destičku se pohybuje kolem 30 000 USD, což představuje 10–20% přirážku oproti 3nanometrovým destičkám a naznačuje vysoké marže pro společnost.
Konkurence se snaží dohnat, ale TSMC si udržuje jasnou výhodu. Společnost Samsung zahájila sériovou výrobu 2nanometrových čipů v listopadu 2025, ale nižší výtěžnost omezuje její schopnost přilákat nové klienty. TSMC již pracuje na vylepšeném 1,6nanometrovém procesu s novým systémem dodávky energie, který by měl dále zvýšit výkon a snížit spotřebu energie, čímž posílí pozici společnosti v oblasti čipů nové generace.
Pro trh má uvedení 2nanometrového uzlu několik důležitých důsledků. TSMC upevňuje svou pozici klíčového dodavatele pro společnosti v oblasti umělé inteligence a vysoce výkonného výpočetního výkonu, kde poptávka převyšuje dostupnou výrobní kapacitu. Více než polovina produkce již byla přidělena významným klientům, zatímco konkurenti čelí omezeným možnostem expanze, což TSMC umožňuje udržet vysoké marže. Analytici odhadují, že tržby TSMC by v roce 2026 mohly vzrůst o 20–25 procent, což podtrhuje strategický význam nového uzlu pro trh s polovodiči.
Zdroj: xStation5
