Akcie SailPoint klesají, protože výhled na rok 2027 zklamal navzdory solidnímu růstu ve 4Q

- Akcie SailPoint spadly o více než 14 % po slabším výhledu na rok 2027.
- Hlavním problémem byl pomalejší růst ARR, než trh čekal.
- Trh teď bude sledovat SaaS růst, cloud a marže.
Akcie SailPoint ve středu 18. března prudce oslabily a v americkém obchodování v 16:06 ztrácely 14,8 % na 12,54 USD. Výprodej přišel poté, co společnost zaměřená na identity security zveřejnila solidní výsledky za fiskální čtvrté čtvrtletí, ale zároveň představila výhled na fiskální rok 2027, který naznačil pomalejší růst, než trh očekával. Zdroj: xStation5
Výsledky za 4Q byly solidní, ale pozornost převzal výhled
Tržby SailPoint ve čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostly o 23 % na 295 milionů USD. Annual Recurring Revenue (ARR) vzrostl o 28 % na 1,125 miliardy USD, zatímco SaaS ARR se zvýšil o 38 % na 746 milionů USD, což ukazuje, že poptávka po cloudově orientované platformě pro identity security zůstává silná.
Pro fiskální rok 2027 SailPoint očekává ARR kolem 1,361 miliardy USD, což znamená meziroční růst o 21 %, tržby kolem 1,265 miliardy USD, růst o 18 %, upravenou provozní marži kolem 18,5 % a volné cash flow přibližně 200 milionů USD. Tato čísla sice stále ukazují na růst, zároveň ale znamenají pomalejší tempo růstu ARR než 28 %, kterého firma dosáhla ve fiskálním roce 2026.
Proč akcie reagovaly tak silně
Zdá se, že trh se méně soustředí na samotné překonání očekávání ve čtvrtém čtvrtletí a více na tempo zpomalování v příštím roce. Investoři u kyberbezpečnostních titulů oceňovali kombinaci silného růstu opakovaných výnosů a zlepšující se ziskovosti, takže slabší výhled pro fiskální rok 2027 stačil ke spuštění výrazného přecenění akcií SailPoint.
Trhy nyní budou sledovat další kvartál SailPoint kvůli signálům, zda cloudová migrace, vyšší SaaS mix a poptávka zákazníků mohou podpořit lepší než očekávaný růst. Jakékoli zlepšení dynamiky ARR nebo silnější vývoj marží by se po středečním výprodeji mohly stát dalším katalyzátorem.
