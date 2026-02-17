Denní shrnutí: Trh hledá směr, ropa a kovy pod tlakem

- První otevření týdne na Wall Streetu nenaznačilo další směřování trhu. Na konci seance se většina hlavních indexů pohybovala kolem svých úvodních úrovní.
- V USA byl zveřejněn index NY Empire State Manufacturing, který byl lepší než očekávání a klesl na 7,1. CB zveřejnila index trendů v oblasti zaměstnanosti, který vzrostl na 105,06. Týdenní změna zaměstnanosti podle ADP ukázala 10,3 tisíce nových pracovních míst.
- Podle agentury Bloomberg Apple urychluje práci na „nositelných zařízeních“ s integrovanými řešeními umělé inteligence. Akcie společnosti vzrostly o 3 % díky této zprávě.
- Společnost Anthropic vydala novou verzi svého modelu Sonnet — 4.6.
- Palo Alto oznámí své výsledky po uzavření burzy v USA. Trh očekává, že EPS vzroste nad 9,3 USD a tržby překročí 2,5 miliardy USD.
- Prezident chicagské pobočky Fedu Austan Goolsbee na úterní konferenci uvedl, že centrální banka by mohla v roce 2026 provést „sérii“ dalších snížení sazeb, pokud inflace zůstane blíže 2 %.
- Evropa zaznamenává seanci dominovanou mírnými zisky. V čele je DAX s nárůstem o 0,8 %. Těsně za ním následují španělský IBEX35, britský FTSE 100 a švýcarský SMI s nárůstem omezeným na přibližně 0,7 %. CAC40 omezuje zisky na 0,4 %. Poklesy jsou patrné hlavně u polského WIG20, který přesahuje 1,2 %.
- Velká Británie zaznamenává další nárůst nezaměstnanosti, která dosáhla 5,2 %. Německý CPI je v souladu s očekáváním na úrovni 2,1 %.
- Na devizovém trhu je dnes hlavním poraženým britská libra. Rostoucí nezaměstnanost zvyšuje tlak na snížení úrokových sazeb; libra oslabila o více než 0,5 % vůči euru a dolaru a až o 0,6 % vůči japonskému jenu. Novozélandský a australský dolar také zaznamenávají mírné posílení vůči koši měn.
- Navzdory absenci závazků nebo konkrétních detailů vidí trh možnost dohody mezi USA a Íránem. Ropa a zlato dnes oslabily o necelá 2 %. Zlato zakončilo seanci mírně pod hranicí 4 900 USD a ropa WTI klesla na 62 USD. Stříbro oslabilo, ztráty dosáhly 3,6 % a cena se pohybuje kolem 73 USD.
- Zemědělské komodity jsou rovněž pod tlakem nadměrné nabídky. Káva a kakao klesly o více než 4 % a pšenice o 2 %. Mezi průmyslovými kovy jsou levnější měď a nikl, které klesly o přibližně 1,5 %.
- Pro kryptoměny to byl smíšený den, i když výhodu mají stále prodejci. Bitcoin klesl o necelé 1 % a zůstává pod hranicí 68 tisíc dolarů. Ethereum si vede lépe, vzrostlo o přibližně 0,5 % a vrací se k úrovni 2 000 dolarů.
Michael Burry a Palantir: Známý analytik vznáší vážná obvinění
Palo Alto – tržby: Je bezpečnost nyní levná?
IBM jde proti proudu: Třikrát více zaměstnanců na vstupní úrovni
US OPEN: Trh hledá směr po inflačních datech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.