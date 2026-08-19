Alphabet sahá po dluhopisech. Na AI získal téměř 4 miliardy USD 💰

Společnost Alphabet získala prostřednictvím své první emise dluhopisů v australských dolarech celkem 5,5 miliardy AUD, tedy přibližně 3,89 miliardy USD. Firma tak rozšiřuje své zdroje financování v době, kdy technologické společnosti výrazně navyšují investice do umělé inteligence a datových center.
Alphabet vydal dluhopisy se splatností 3, 5, 10 a 20 let. Nejdelší dvacetiletá tranše nese kupon 6,9 %.
Big Tech stále více využívá dluhové financování
Velké technologické firmy byly dlouho schopné financovat investice převážně ze svých rozsáhlých hotovostních rezerv a silného cash flow. Masivní výdaje na AI infrastrukturu však tento model postupně mění.
Technologické společnosti mají letos podle odhadů utratit více než 730 miliard USD, především za datová centra, čipy a další infrastrukturu potřebnou pro rozvoj umělé inteligence.
Tak vysoké kapitálové výdaje už začínají tlačit na volný peněžní tok a firmy proto stále častěji využívají také dluhopisové trhy.
Alphabet už vykázal záporný free cash flow
Výrazným signálem rozsahu současných investic bylo druhé čtvrtletí, kdy Alphabet poprvé ve své historii vykázal záporný volný peněžní tok.
To neznamená, že by se firma dostala do finančních problémů. Spíše to ukazuje, jak vysoké částky nyní směřují do výstavby AI kapacit a cloudové infrastruktury.
Využití dluhu může Alphabetu umožnit rozložit náklady na delší období a zároveň si zachovat větší část hotovosti pro další investice, akvizice nebo návrat kapitálu akcionářům.
Australský trh rozšiřuje zdroje kapitálu
První emise v australských dolarech zároveň ukazuje snahu Alphabetu diverzifikovat financování mimo tradiční americký dolarový dluhopisový trh.
Pro globální technologické společnosti může být výhodné využívat více regionálních kapitálových trhů, zejména pokud je poptávka investorů silná a podmínky financování jsou atraktivní.
Pro investory je současný trend důležitý také z širšího pohledu. AI boom už není jen příběhem růstu tržeb technologických firem, ale stále více také příběhem kapitálové náročnosti a financování.
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