Denní shrnutí trhu – Zlomový bod na Wall Street

- Wall Street prudce roste díky silným údajům o zaměstnanosti a službách v USA.
- Ropa klesá a prolomila hranici 60 USD po výrazném nárůstu zásob.
- Zlato a stříbro rostou, a to i přes klesající očekávání ohledně snižování sazeb v USA.
- Futures na americké akcie rostou: Futures na Wall Street zaznamenaly prudký odraz díky lepším než očekávaným makrodatům z USA a obnoveným nadějím na zrušení části cel na vybrané země.
- Široký růst trhu: Index S&P 500 (US500) vzrostl o téměř 0,7 %, zatímco Nasdaq 100 (US100) přidal přibližně 1 %. Index Russell 2000 (US2000) posílil o více než 1,4 %, což podtrhuje šířku oživení napříč sektory mimo technologie.
- Odolnost trhu práce: Zpráva ADP o zaměstnanosti ukázala nárůst o 42 tisíc pracovních míst, což překonalo očekávání ve výši 28–30 tisíc. Data naznačují možné zlepšení na trhu práce, a to i přes rekordně dlouhé přerušení provozu vlády.
- Dynamika sektoru služeb: ISM Services PMI nečekaně vzrostl na 52,4 bodu, což výrazně překonalo očekávání (50,8) i předchozí hodnotu (50,0). Ačkoli subindex cen vyskočil na 70 bodů, celkové zlepšení táhly subindexy obchodní aktivity a nových objednávek, což ukazuje na odolnost ekonomiky.
- EUR/USD konsoliduje: Měnový pár EUR/USD se konsolidoval pod úrovní 1,1500 kvůli klesajícím šancím na prosincové snížení sazeb v USA. Navzdory tomu Miran z Fedu uvedl, že USA potřebují nižší sazby, a zmírnil obavy z vyšší inflace.
- Nárůst zásob ropy: Podle zprávy DOE došlo k výraznému nárůstu zásob ropy o 5,2 mil. barelů denně, přestože se očekával mírný pokles. Tento nárůst byl způsoben nižším využitím rafinérií. Zároveň pokles zásob produktů vedl k pokusu o růst cen ropy nad hranici 60 USD, ale čtvrtý test této úrovně dnes selhal. Ropa klesá o 1,2 %.
- Obnova drahých kovů: Zlato a stříbro smazaly předchozí ztráty, když vzrostly o 1,3 % a 2,3 %, a to kvůli rostoucí nejistotě kolem přerušení činnosti vlády. Zajímavé je, že zlato posilovalo navzdory klesajícím očekáváním na snížení sazeb v USA.
- Nejvyšší soud zkoumá cla: Nejvyšší soud USA zahájil slyšení ohledně zákonnosti využití speciálních pravomocí Donaldem Trumpem při uvalení cel. První zprávy naznačují, že soud má pochybnosti o právním základu tohoto rozhodnutí.
- Evropské indexy posilují: PMI v sektoru služeb v Evropě překvapily pozitivně, což podpořilo růst evropských akciových trhů. Německý DAX (DE40) přidal 0,9 %, francouzský CAC 40 (FRA40) vzrostl o 0,7 %.
- Výsledky firem – hlavní momenty: McDonald's a AMD posílily po zveřejnění výsledků. McDonald's ukázal růst a odolnost navzdory mírnému nedosažení očekávání, zatímco AMD představila silný výhled dalšího růstu. Naopak Arista Networks a SMCI zaznamenaly výrazné korekce.
- Po uzavření trhu: Očekávají se výsledky technologických gigantů Arm a Qualcomm po uzavření Wall Street.
