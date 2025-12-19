⏫US100 roste o více než 1 %

Technologické megakapitalizace v čele růstu
Technologický sektor se opět dostal do čela dění na Wall Street, když futures na Nasdaq 100 posilují o více než 1 %. Trh reaguje optimisticky na zprávy, že konsorcium vedené společností Oracle Corp. pokročilo v akvizici TikToku. Sentiment dále posiluje setrvalý růst akcií Micron Technology a Nvidia Corp., přičemž Nvidia vede růst mezi technologickými giganty.
Tento růst podporuje téměř rekordní příliv kapitálu do amerických akciových trhů. Podle údajů o tocích do fondů zaznamenaly americké akcie příliv přibližně 78 miliard USD v týdnu končícím 17. prosince, což je největší týdenní příliv kapitálu za poslední rok a jeden z nejvyšších v historii. Technologické akcie navíc poprvé po třech týdnech zaznamenaly čistý příliv prostředků.
Trojitá expirace jako katalyzátor
Dnešní obchodní dynamiku umocňuje tzv. „triple witching,“ tedy kvartální expirace akciových opcí, indexových opcí a futures kontraktů. Analytici odhadují, že dojde k vypořádání otevřených pozic v nominální hodnotě přibližně 7,1 bilionu USD, což je mechanický faktor, který často zvyšuje objemy a způsobuje výraznější cenové pohyby.
Kromě těchto technických faktorů se investoři čím dál více zaměřují na tzv. „Santa Claus rally“ – statistický jev, kdy trhy v posledních dvou týdnech roku zpravidla rostou. Historická data ukazují, že od roku 1928 zaznamenal index S&P 500 během tohoto období růst v 75 % případů. Strategové z předních finančních institucí, včetně Goldman Sachs, uvádějí, že navzdory nedávné volatilitě zůstávají základy pro koncoroční růst silné.
Technický výhled: Testování nových maxim
US100 dnes posiluje o 1 % a navazuje na čtvrteční zisky. Po nedávném přerolování kontraktů index testuje úroveň 25 500 bodů. Udržitelný průraz nad tuto hranici by znamenal nové týdenní maximum a posunul by měsíční výkonnost zpět do kladného teritoria, čímž by zvrátil nejistý sentiment z první poloviny prosince.
