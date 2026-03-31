Denní shrnutí: Trhy explodují 🚀 Investoři oceňují konec války 🤝

🕌 Blízký východ — euforický signál z Teheránu
Íránský prezident Masúd Pezeškján v úterý zveřejnil prohlášení, které okamžitě elektrizovalo globální trhy. Teherán oznámil připravenost ukončit konflikt, ale pouze výměnou za formální bezpečnostní záruky, které zemi ochrání před budoucími útoky. Investoři to vyhodnotili jako první skutečný diplomatický signál z Teheránu a okamžitě začali odbourávat geopolitickou rizikovou prémii. Dow Jones po této zprávě krátce vyskočil o více než 1 100 bodů.
Prezident Trump v rozhovoru pro New York Post potvrdil, že konflikt „nebude trvat o moc déle“, a vyjádřil přesvědčení, že Hormuzský průliv znovu otevřou jiné země bez dalšího vojenského zapojení USA. Wall Street Journal uvedl, že Trump naznačil ochotu ukončit vojenské operace i v případě, že by průliv zůstal částečně uzavřený. Trhy tyto zprávy vnímají jako další dílek skládačky ukazující na deeskalaci.
⚠️ Blízký východ — hrozby IRGC vůči Big Tech
Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) vydaly ostré varování, v němž označily 18 amerických technologických firem, včetně Microsoftu, Applu, Googlu, Intelu a Boeingu, za „legitimní vojenské cíle“. IRGC přímo obvinily sektor ICT a AI z účasti na plánování operací proti Íránu, což představuje bezprecedentní přímé obvinění civilního technologického sektoru. Útoky na zařízení těchto společností v regionu mají podle zpráv začít už 1. dubna. Akcie po tomto prohlášení nejprve oslabily, ale následné komentáře obou prezidentů tento pohyb více než vymazaly.
📈 Tržní sentiment — výrazná euforie
Wall Street zakončuje úterý silným růstem. Dow Jones přidal téměř 980 bodů (+2,2 %), S&P 500 vzrostl o 2,6 % a Nasdaq Composite vyskočil o 3,6 %. Big Tech se výrazně odrazil. Meta posílila o více než 6 %, Google přidal téměř 5 %, Nvidia vzrostla téměř o 5 % a Palantir vyskočil o více než 6 %. Technologický sektor, který byl od začátku konfliktu pod největším tlakem, zaznamenal jedno z nejlepších jednodenních výkonů za poslední týdny.
Index volatility VIX klesl o více než 4 body k úrovni 26, což naznačuje určitou stabilizaci sentimentu. Analytici však varují před předčasným optimismem. Navzdory dnešnímu odrazu ztrácí S&P 500 v březnu více než 5 %, což představuje jeho nejhorší měsíční výkon od roku 2022, přičemž 10 z 11 sektorů indexu směřuje k zakončení března v záporu.
Jediným sektorem, který zakončí březen v plusu, je energetika. Ta za měsíc roste o více než 12,5 %, a těží tak přímo z vyšších cen ropy a narušení dodávek. Nasdaq je na kvartální bázi nejslabším indexem, když odepisuje více než 7 %, S&P 500 ztrácí 5 % a Dow Jones asi 4 %. První čtvrtletí 2026 se tak řadí mezi nejnáročnější čtvrtletí pro akciové trhy v posledních letech.
🏭 Makrodata — Spojené státy
Únorová zpráva JOLTS ukázala 6,882 milionu volných pracovních míst, tedy mírně pod očekáváním 6,890 milionu a výrazně pod revidovanou lednovou hodnotou 7,24 milionu. Míra dobrovolných odchodů klesla na 1,9 %, zatímco počet propouštění vzrostl na 1,721 milionu. Oba ukazatele naznačují postupné ochlazování trhu práce a normalizaci po přehřátí po pandemii. Trhy tato data pozorně sledují před blížícím se zasedáním Fedu.
Březnový index spotřebitelské důvěry Conference Board pozitivně překvapil. Dosáhl hodnoty 91,8 oproti očekávání 87,9, což naznačuje, že spotřebitelé zůstávají alespoň podle průzkumů relativně odolní navzdory eskalaci konfliktu. Jde o důležitý signál, zvlášť když ceny benzinu v USA dnes poprvé od srpna 2022 překročily 4 USD za galon.
🌍 Makrodata — Evropa a Čína
Inflace v eurozóně v březnu zrychlila na 2,5 % z předchozích 1,9 %, což představuje největší měsíční nárůst od roku 2022. Důvodem je prudký růst cen energií po uzavření Hormuzského průlivu. To komplikuje situaci Evropské centrální bance, která nyní musí balancovat mezi tlumením inflace a podporou zpomalující ekonomiky.
Čína překvapila pozitivně. Výrobní PMI vzrostl na 50,4 z předchozích 49,0 a PMI ve službách stoupl na 50,1 z 49,5. Oba ukazatele se dostaly nad hranici 50 bodů oddělující růst od poklesu a zároveň překonaly konsenzus. Nad těmito daty se však vznáší stín varování čínských dodavatelů, kteří oznamují zdražování zboží kvůli volatilitě cen ropy, což by se mohlo brzy promítnout do nových globálních inflačních tlaků.
🏢 Společnosti — Oracle a vlna propouštění poháněná AI
Oracle zahájil novou vlnu propouštění v řádu tisíců zaměstnanců. Neoficiální zdroje naznačují, že by mohlo jít až o 30 000 míst z celkových 162 000 zaměstnanců. Společnost agresivně investuje do infrastruktury datových center schopných obsluhovat AI úlohy a rostoucí kapitálové výdaje je třeba financovat. Snižování počtu zaměstnanců se proto stává logickým nástrojem. Navzdory absenci oficiálního komentáře firmy akcie Oracle během seance rostly a umazaly část letošní ztráty ve výši 27 %.
💊 Společnosti — vlna fúzí a akvizic
McCormick roste poté, co Unilever potvrdil pokročilá jednání o spojení své potravinářské divize s tímto výrobcem koření. Hodnota transakce se pohybuje kolem 44,8 miliardy USD. Struktura počítá s hotovostí ve výši 15,7 miliardy USD, zbytek má být vypořádán v akciích McCormicku. Po dokončení by Unilever a jeho akcionáři drželi 65 % spojené společnosti.
Apellis Pharmaceuticals zaznamenává jeden z největších jednodenních růstů seance poté, co Biogen oznámil akvizici firmy za 5,6 miliardy USD v hotovosti s cílem posílit své portfolio v imunologii a vzácných onemocněních. Eli Lilly přebírá Centessa Pharmaceuticals, vývojáře léčby nadměrné denní spavosti, za 38 USD za akcii v hotovosti plus contingent value rights. Celková hodnota transakce může dosáhnout až 7,8 miliardy USD. Lilly tak dál upevňuje svou vedoucí pozici v oblasti poruch centrální nervové soustavy.
💻 Společnosti — AI, technologie a další
Marvell Technology prudce vzrostl poté, co Nvidia oznámila strategickou investici do společnosti ve výši 2 miliard USD. Cílem partnerství je integrovat čipy Marvellu do ekosystémů Nvidia AI Factory a AI-RAN prostřednictvím technologie NVLink Fusion. Jde o další krok v úsilí Nvidie budovat uzavřený ekosystém AI infrastruktury, čímž posiluje své dominantní postavení na trhu a zároveň vytváří hodnotu pro klíčové partnery.
Snap vyskočil o více než 12 % poté, co Bloomberg informoval, že aktivistický investor Irenic Capital Management buduje ve společnosti podíl. Ve veřejném dopise generálnímu řediteli Evanu Spiegelovi Irenic nastínil cestu k valuaci 26,37 USD oproti přibližně 4,50 USD v polovině dne. Phreesia zaznamenala jeden z nejprudších poklesů seance poté, co výrazně snížila svůj celoroční výhled tržeb hluboko pod konsenzus. Nike mírně rostl při opatrném očekávání kvartálních výsledků, které mají být zveřejněny po uzavření trhu.
💱 FX — euro dominuje, dolar pod tlakem
Euro je jednoznačně nejsilnější měnou dne. EURUSD roste téměř o 0,8 % na 1,1552 a indikátor síly měn řadí euro pevně na první místo. Dolar oslabuje napříč trhem. DXY (USDIDX) klesá o 0,69 % k úrovni 99,7, USDJPY oslabuje o 0,58 % na 158,80 a USDPLN ztrácí 0,68 % na 3,7142. Japonský jen a britská libra (+0,47 % vůči USD na 1,3243) posilují jako měny vnímané jako bezpečnější v prostředí deeskalace.
V regionálním FX se EURPLN obchoduje na 4,2910 (+0,19 %). Zlotý těží ze slabšího dolaru, ale jeho zisky vůči euru zůstávají omezené. Švýcarský frank je navzdory své tradiční roli bezpečného přístavu jednou z nejslabších měn dne, což potvrzuje, že dnešní pohyb je primárně odbouráváním geopolitické rizikové prémie, nikoli klasickým útěkem do bezpečí.
🛢️ Komodity — ropa klesá po signálech míru
Ceny ropy prudce ustupují po komentářích obou prezidentů. Brent (OIL CFD) ztrácí téměř 3,8 % na 104,50 USD za barel, zatímco WTI klesá o 2,8 % přibližně na 102,00 USD. Trh začal odbourávat geopolitickou prémii, která byla v cenách ropy započtena po Pezeškjánově prohlášení o ochotě ukončit konflikt a po Trumpových ujištěních, že USA region brzy opustí a očekávají znovuotevření Hormuzského průlivu. Jde o učebnicovou reakci energetického trhu na signály deeskalace. Jakýkoli krok směrem k obnovení plavby v průlivu okamžitě tlačí ceny ropy dolů.
Zlato roste o více než 3,3 % na rekordních 4 660 USD za unci, zatímco stříbro skáče o 6,6 % na 74,7 USD. Oba drahé kovy těží především z prudkého obratu v síle dolaru, který dnes sledujeme na devizovém trhu.
