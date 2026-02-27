Čína uvolňuje pravidla pro offshore jüan a podporuje jeho globalizaci 🌍💴

-
PBOC zavádí nový rámec pro offshore jüanové financování.
-
Limity úvěrů budou navázány na kapitál bank.
-
Cílem je stabilní likvidita a větší mezinárodní využití jüanu.
-
Hongkong zdvojnásobil kapacitu programu pro jüanové financování.
-
Čínská centrální banka People’s Bank of China (PBOC) představila nová pravidla pro přeshraniční financování v jüanech mezi domácími a zahraničními finančními institucemi. Cílem je posílit využívání jüanu mimo pevninskou Čínu a stabilizovat offshore trh.
Nový rámec zahrnuje operace jako repo obchody s dluhopisy či mezibankovní úvěry v jüanech. Limity pro zahraniční úvěrování místních bank budou nově navázány na jejich kapitálovou přiměřenost, přičemž PBOC si ponechává možnost tyto stropy flexibilně upravovat.
Stabilita a kontrola rizik
Veškeré jüanové přeshraniční mezibankovní financování bude muset spadat pod nový regulatorní režim. Banky budou povinny zavést komplexní systémy řízení rizik a interní kontroly. Opatření mají zajistit stabilní likviditu offshore trhu a zároveň podpořit širší využívání jüanu v mezinárodním obchodě a financování.
Další krok k internacionalizaci měny
Tento krok zapadá do širší strategie Pekingu posílit roli jüanu jako globální financovací měny. Zájem o jüanové financování roste, mimo jiné díky relativně nižším nákladům oproti dolaru či euru. Nedávno PBOC také umožnila zahraničním investorům vstup do onshore repo transakcí podle mezinárodních standardů, což má dále propojit domácí a offshore trh. K posílení likvidity přispívá i Hongkong, který od tohoto měsíce zdvojnásobil kapacitu tzv. RMB Business Facility, protože banky vyčerpaly předchozí limity kvůli rostoucí poptávce po jüanovém financování.
Celkově tak Čína vytváří podmínky pro hlubší propojení domácího a zahraničního finančního trhu a postupné posilování globální role své měny.
