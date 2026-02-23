EU pozastavuje přelomovou obchodní dohodu. Zlato roste o 2 %

Evropský parlament v pondělí zmrazil ratifikační proces těžce vyjednané obchodní dohody mezi EU a USA, známé jako „Turnberry Agreement“, což signalizuje dramatické zhoršení transatlantických vztahů.
Rozhodnutí následuje po víkendu plném právních a politických otřesů ve Washingtonu. Přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z 20. února označilo předchozí cla prezidenta Donalda Trumpa – zavedená podle zákona International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – za protiústavní. Prezident reagoval téměř okamžitě využitím jiného, zřídka používaného právního ustanovení k zavedení nového globálního cla ve výši 15 %.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu: Ústavní odmítnutí
V pátek 20. února rozhodl Nejvyšší soud USA poměrem hlasů 6–3, že prezident Trump překročil své výkonné pravomoci. Předseda soudu John Roberts v odůvodnění většiny uvedl, že IEEPA nedává prezidentovi pravomoc jednostranně ukládat cla, protože „daňová pravomoc“ je ústavní výsadou vyhrazenou výhradně Kongresu.
Rozhodnutí fakticky anulovalo cla, která dosud vygenerovala 130–180 miliard USD na celních příjmech a která měla v příští dekádě přinést až 1,4 bilionu USD.
Trumpův protiútok: Sekce 122
Během několika hodin po soudní porážce podepsal Trump exekutivní příkaz zavádějící nové 10% globální clo podle sekce 122 zákona Trade Act z roku 1974 – ustanovení, které bylo dosud pro tento účel prakticky nevyužívané. V sobotu 21. února prezident na síti Truth Social oznámil zvýšení sazby na 15 %, což je maximum povolené tímto zákonem.
Nová opatření vstoupí v platnost 24. února a mohou zůstat účinná 150 dní (přibližně do 23. července 2026) bez souhlasu Kongresu.
V sérii ostrých vyjádření prezident:
-
Označil nesouhlasící soudce za „hlupáky“ a „ostudu svých rodin“.
-
Varoval: „Jakýkoli národ, který si bude zahrávat s rozhodnutím Nejvyššího soudu, bude čelit mnohem vyšším clům, a horším následkům.“
-
Prohlásil: „Nemusím se vracet do Kongresu kvůli schválení cel,“ čímž signalizoval snahu obejít legislativní dohled.
-
Přislíbil představení dalších „právně přípustných“ celních struktur v nadcházejících měsících.
Brusel reaguje: „Dohoda je dohoda“
Jde již o druhé pozastavení ratifikace červencové dohody z roku 2025. Proces byl krátce zmrazen už v lednu 2026 po Trumpových hrozbách ohledně získání Grónska.
Bernd Lange, předseda obchodního výboru Evropského parlamentu, svolal mimořádné jednání a navrhl pozastavení legislativních prací na neurčito. „Nepředstavuje přechod na sekci 122 porušení naší dohody?“ uvedl s odkazem na možný právní překryv.
Hlavní obavou Bruselu je, že nové 15% globální clo může být aplikováno nad rámec stávajících doložek nejvyšších výhod (MFN). To by mohlo efektivní zdanění exportu z EU výrazně překročit dohodnutý strop 15 %. Vyjednavačka EPP Zeljana Zovko uvedla, že Parlament „nemá jinou možnost“ než vyčkat na plnou právní jasnost.
Evropská komise vydala důrazné prohlášení, v němž zdůraznila, že „dohoda je dohoda“ a varovala, že nepředvídatelná cla jsou „ze své podstaty destruktivní“ pro stabilitu trhů.
Celní aritmetika: rostoucí zátěž
Klíčovou otázkou pro trhy je, zda 15% clo podle sekce 122 nahrazuje, nebo doplňuje sazby dohodnuté v rámci Turnberry Agreement. Americký obchodní zástupce Greer naznačil, že nové clo je „oddělené“ od stávajících dohod.
V případě „doplňkového“ scénáře by efektivní sazby na evropské zboží mohly teoreticky vzrůst až na 30 %. Podle Yale Budget Lab by plná aplikace sekce 122 bez výjimek mohla zvýšit průměrnou efektivní celní sazbu USA na 24,1 %, což je více než 16,9 % během vrcholu období IEEPA.
Reakce trhů: zlato prudce roste
Finanční trhy reagovaly na eskalaci obchodního konfliktu rychle. Cena zlata vzrostla téměř o 2 % a přiblížila se úrovni 5 200 USD za unci, když investoři hledali bezpečné útočiště v prostředí narůstající transatlantické roztržky.
Překvapivě měnový pár EURUSD i evropské akciové indexy zůstaly relativně stabilní, což naznačuje, že trhy stále plně nezapočítaly komplexitu scénáře „cla na cla“.
Nadcházející týdny budou rozhodující. Zatímco Sněmovna reprezentantů USA nedávno schválila rezoluci odmítající cla vůči Kanadě – což naznačuje rostoucí domácí opozici – Donald Trump se zdá být neoblomný. Pro evropské exportéry zůstává riziko zdvojené celní zátěže hlavní hrozbou pro hospodářský výhled roku 2026.
