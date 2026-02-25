Indonésie slibuje USA masivní dovozy. Realita však může být složitější 🌾

-
Indonésie slíbila masivně zvýšit dovoz amerických plodin.
Závazek 3,5 mil. tun sóji převyšuje domácí spotřebu.
Dovoz 3,8 mil. tun sójového šrotu z USA je výrazný skok oproti minulosti.
Klíčovou roli převezme státní firma Berdikari od roku 2026.
Indonésie uzavřela s USA novou obchodní dohodu, která snižuje cla na indonéské zboží z 32 % na 19 %. Na oplátku se zavázala k výraznému navýšení dovozu amerických zemědělských komodit. Podle obchodníků však může být splnění těchto závazků problematické.
Ambiciózní závazky
Indonésie přislíbila zvýšit roční dovoz z USA na:
-
2 mil. tun pšenice (z 1,1 mil. tun v roce 2024)
-
3,5 mil. tun sóji (z 2,2 mil. tun)
-
3,8 mil. tun sójového šrotu (z pouhých 216 tis. tun)
-
100 tis. tun kukuřice a 163 tis. tun bavlny
Zejména u sóji a sójového šrotu vyvolávají cíle pochybnosti. Indonésie ročně spotřebuje přibližně 2,7–2,9 mil. tun sóji, přičemž téměř vše dováží. Závazek 3,5 mil. tun tak převyšuje domácí potřebu.
Problém se sójovým šrotem
Největší otazníky visí nad dovozem sójového šrotu, klíčové suroviny pro výrobu krmiv. V roce 2025 Indonésie dovezla celkem 5,96 mil. tun šrotu, z toho z USA jen 216 tis. tun. Nový závazek přitom počítá s nákupem 3,8 mil. tun výhradně z USA.
Vláda již pověřila státní podnik Berdikari, aby od roku 2026 převzal veškeré nákupy krmných obilovin. Ten má podle ministerstva zemědělství zajistit dovoz až 5 mil. tun sójového šrotu ročně.
To však může znamenat:
-
Vyšší nákupní ceny oproti konkurenci
-
Omezení role soukromých dovozců
-
Tlak na marže výrobců krmiv a chovatelů
Kontext obchodní dohody
USA se snaží diverzifikovat export zemědělských komodit mimo Čínu, která omezuje nákupy kvůli obchodnímu napětí. Indonésie tak představuje strategický trh. Otázkou zůstává, zda bude schopna – a ochotna – plnit závazky i za méně výhodných cenových podmínek.
