🚀 Akcie Amazonu zaznamenaly nejlepší obchodní den od roku 2012

Výsledky za druhé čtvrtletí překonaly očekávání napříč všemi segmenty
Akcie Amazonu posílily 31. července o 15,3 %, čímž zaznamenaly největší jednodenní nárůst od roku 2012. Katalyzátorem byl výsledkový report za druhé čtvrtletí roku 2026, který překonal analytická očekávání. Akcie uzavřely na hodnotě 271,58 USD; čtvrtletní tržby vzrostly o 20 % meziročně na 200,6 miliardy USD a provozní zisk stoupl o 43 % na 27,5 miliardy USD.
AWS jako hlavní motor růstu
Výnosy cloudové divize AWS vzrostly o 37 % na 42,2 miliardy USD, což představuje nejrychlejší tempo růstu za více než čtyři roky a výrazně překonalo tržní odhady pohybující se kolem 31 %. Provozní zisk AWS dosáhl 16,6 miliardy USD oproti 10,2 miliardy USD o rok dříve a tvořil více než polovinu celkového provozního zisku společnosti. Generální ředitel Andy Jassy označil AWS za segment v „plném rozkvětu" a uvedl, že jak divize umělé inteligence, tak vlastních čipů překročily roční výnosový run rate přes 25 miliard USD.
Jassyho výhled: AWS jako biliónový byznys
Klíčovým momentem earnings callu bylo Jassyho prohlášení ohledně dlouhodobého potenciálu AWS. Jassy předpověděl, že cloudová divize AWS by se mohla stát byznysem s výnosy v hodnotě jednoho bilionu dolarů. Jassy není znám odvážnými předpověďmi, na rozdíl od Elona Muska, a právě proto jeho slova u investorů rezonovala silněji. V otázce masivních kapitálových výdajů pak na earnings callu uvedl: „I při této výši výdajů nebudeme mít dostatečnou kapacitu, abychom pokryli veškerou poptávku v roce 2026, a věřím, že to bude platit i v roce 2027. Poptávka, kterou již evidujeme na rok 2028, je ohromující. Podniky jsou stále teprve na začátku využívání inference ve svých produkčních aplikacích."
Vyšší kapitálové výdaje a záporný volný cash flow
Jassy zároveň oznámil navýšení plánovaných kapitálových výdajů z 200 miliard USD na 220 miliard USD, zejména v důsledku rostoucích cen pamětí. Společnost tento rozsah investic pocítila: volný cash flow se ve čtvrtletí propadl do záporných hodnot přibližně –7,6 miliardy USD. Zisk na akcii byl navýšen předdaňovým ziskem přes 53 miliard USD, který z velké části plyne z podílu Amazonu ve společnosti Anthropic.
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