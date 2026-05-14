Denní shrnutí: Tržní euforie nevykazuje známky zpomalení 🚀

🔑 Klíčový tržní faktor
- Hlavním katalyzátorem celé seance byl historický summit Trump–Xi v Pekingu, který generální ředitel Nvidie Jensen Huang označil za událost historického významu. Si Ťin-pching ujistil přítomné byznysové lídry, včetně Elona Muska, Tima Cooka a Huanga, že „dveře Číny k otevírání se světu se budou jen dále otevírat“. Další podporu růstu přinesly skvělé výsledky Cisco a mimořádný debut výrobce AI čipů Cerebras Systems na burze Nasdaq.
🌍 Geopolitika
- The New York Times odhalil, že Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty provedly tajné údery na íránském území jako odvetu za útoky na obě monarchie. Šlo o první případ v historii, kdy obě země přímo zasáhly Írán, což signalizuje významný posun v regionální rovnováze sil. Během summitu v Pekingu Trump oznámil, že Si Ťin-pching vyjádřil ochotu pomoci udržet Hormuzský průliv otevřený a ujistil, že Peking nebude dodávat Teheránu vojenské vybavení. Čína také projevila zájem nakupovat větší objemy americké ropy, což trhy vnímají jako významný signál deeskalace pro globální energetické trasy. Napětí přetrvávalo kolem Tchaj-wanu, přičemž Si varoval, že podpora tchajwanské nezávislosti znamená překročení „červené linie“.
📊 Makrodata
- Včerejší údaje o výrobní inflaci v USA výrazně překonaly očekávání. PPI meziročně dosáhla 6,0 % oproti konsenzu 4,8 %, zatímco měsíční údaj vzrostl o 1,4 % proti očekávaným 0,5 %. Reakce trhu byla překvapivě utlumená a implikovaná pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu do konce roku se pohybovala kolem 33–35 %. Dnešní maloobchodní tržby v USA vyšly v souladu s očekáváním na úrovni 0,5 % meziměsíčně, dovozní ceny však vzrostly o 1,9 % oproti konsenzu 1,0 % a vývozní ceny vyskočily o 3,3 % proti očekávání 1,2 %. Polská ekonomika zklamala. HDP za Q1 2026 vzrostlo pouze o 0,5 % mezikvartálně, což je nejslabší výsledek od Q3 2024, ačkoli celoroční konsenzus stále počítá se solidním růstem kolem 3,5 %.
📈 Indexy
- Wall Street uzavřela den výrazně v zelených číslech. Dow Jones znovu získal psychologickou hranici 50 000 bodů, zatímco S&P 500 a Nasdaq stanovily nová historická intradenní maxima. V Evropě vedl růst DAX se ziskem 1,3 %, podpořený akciemi Siemens, které rostly o více než 3 %, ačkoli několik evropských burz bylo kvůli státnímu svátku zavřených. V Asii byl obraz smíšený. Jihokorejský KOSPI vzrostl o 1,8 % a od začátku roku už posiluje téměř o 90 %, zatímco Shanghai Composite klesl o 1,5 % a japonský Nikkei 225 oslabil o 1 %.
💼 Akcie
- Nezpochybnitelnou hvězdou seance bylo Cisco, jehož akcie vzrostly o 14–18 % po rekordních výsledcích za Q3 FY2026. Tržby dosáhly 15,8 miliardy USD, meziročně o 12 % více, zatímco objednávky v oblasti AI infrastruktury vzrostly o více než 50 % a výhled celoročních AI objednávek se zvýšil z 5 miliard USD na 9 miliard USD. Nvidia posílila o více než 4 % po zprávách agentury Reuters o schválení prodeje čipů H200 zhruba 10 čínským společnostem ze strany USA. Osobní účast Jensena Huanga v delegaci v Pekingu trh vnímal jako signál odemykání jednoho z největších dostupných trhů. Největší senzací byl debut výrobce AI čipů Cerebras Systems na burze Nasdaq. Akcie otevřely na 350 USD, téměř 90 % nad IPO cenou 185 USD, což desetiletou společnost ocenilo na více než 100 miliard USD a učinilo z ní největší americké technologické IPO od Uberu v roce 2019. Na negativní straně digitální zdravotnická platforma Doximity propadla o 21–23 % po zklamání z výhledu a vlně snížených doporučení od velkých investičních bank. Nový rizikový faktor se objevil u Applu. Bloomberg uvedl, že OpenAI už spolupracuje s externí právní kanceláří na možných právních krocích proti Applu, protože integrace ChatGPT do ekosystému iOS nepřinesla očekávané finanční přínosy. To zvyšuje nejistotu kolem monetizace AI u Applu a přidává krátkodobou volatilitu akciím AAPL.
💱 Měny
- Dolar během seance posiloval díky kombinaci pozitivních signálů ze summitu Trump–Xi a silných dat PPI. USDIDX vzrostl o 0,31 % a EURUSD oslabil na 1,1679. Britská libra se dostala pod tlak, přičemž GBPUSD klesl o 0,73 %. Mezi měnami rozvíjejících se trhů si nejlépe vedly jihokorejský won a jihoafrický rand, zatímco brazilský real skončil na chvostu globálního žebříčku. Tížil jej politický skandál spojující Flavia Bolsonara s kauzou Banco Master, který stáhl dolů také index Ibovespa o více než 10 % za poslední měsíc.
🛢️ Komodity
- Měď se dotkla historických maxim a na burze LME překonala hranici 14 000 USD za metrickou tunu. Růst podpořila krize v dodávkách kyseliny sírové vyvolaná blokádou Hormuzského průlivu, 6% pokles produkce mědi v Chile v Q1 a zákaz vývozu kyseliny sírové z Číny platný od 1. května. Dalším strukturálním tahounem poptávky je AI infrastruktura. Hyperscale datová centra spotřebují 27 až 33 tun mědi na každý megawatt instalované kapacity a celková poptávka ze sektoru AI má jen v roce 2026 dosáhnout 475 000 tun. Ropa se držela nad 100 USD za barel. WTI vzrostla o 0,68 % nad 101 USD, zatímco Brent přidal 0,14 % na 105,71 USD. Zlato mírně kleslo o 0,19 % na 4 679 USD za unci, zatímco stříbro zaznamenalo prudkou korekci a propadlo o více než 3 % k úrovni kolem 84,75 USD za unci.
₿ Krypto
- Bitcoin vedl všechny třídy aktiv se ziskem 2,68 % na 81 433 USD, přičemž pozitivní sentiment se rozšířil napříč celým kryptoměnovým segmentem. Klíčovým katalyzátorem byl významný legislativní krok v USA. Senátní výbor schválil Clarity Act, rozsáhlý návrh zákona o struktuře kryptotrhu, který představuje první komplexní regulaci tohoto odvětví. Akcie společností spojených s kryptem reagovaly prudkým růstem. Coinbase vyskočila o 9 %, Figure přidala 9 %, Galaxy vzrostla o 6 % a Strategy i Sharplink posílily zhruba o 7 %.
Zahájí OpenAI právní bitvu proti Applu❓
Pomůže Si Ťin-pching znovu otevřít Hormuzský průliv❓ NYT přináší překvapivé detaily o útocích Saúdské Arábie a SAE na Írán 💥
🎥 Bitcoin znovu pod 80 000 USD: Dožene akciové indexy, nebo zaostává?
BREAKING: Ceny zemního plynu (NATGAS) rostou po zveřejnění údajů EIA z USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.