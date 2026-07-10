Denní shrnutí: Týden končí pozitivně. SK Hynix na Nasdaqu roste o 14 %. Energie klesají (10. 7. 2026)

🇺🇸 Americké akcie a tržní sentiment
- Futures na americké indexy se posouvají k mírným ziskům díky geopolitice a optimismu v technologiích: Futures na Wall Street se obrátily mírně do pozitivních hodnot, tažené optimismem kolem debutu SK Hynix a oznámením Donalda Trumpa, že USA souhlasily s jednáními, o která požádal Írán. Futures na Dow Jones (US30) i S&P 500 (US500) získaly 0,3 %, zatímco futures na Nasdaq 100 (US100) vzrostly o 0,25 %. Naopak futures na index malých společností Russell 2000 (US2000) šly proti trendu a klesly o 0,45 %.
- ADR SK Hynix vystřelily při historickém debutu v New Yorku o 14 %: Americké depozitní certifikáty (ADR) jihokorejského polovodičového giganta během páteční seance vzrostly o 14 % na 170 USD. Společnost získala rekordních 26,5 mld. USD, což představuje největší tržní debut zahraniční firmy v historii USA. Řádné obchodování má začít v pondělí pod tickerem SKHY.
- Meta roste o 5,5 % díky výrobě vlastních čipů a plánům monetizace: Akcie mateřské společnosti Facebooku posílily po zprávě, že v září zahájí výrobu vlastních AI čipů ve spolupráci s Broadcomem a TSMC. Strategie zahrnuje také monetizaci přebytečné výpočetní kapacity s cílem optimalizovat náklady na datová centra a snížit dlouhodobou závislost na hardwaru od Nvidie.
🇪🇺 Evropské trhy
- Evropské benchmarky uzavírají pátek s mírným optimismem: Evropské trhy si připsaly stabilní zisky, vedené britským FTSE 100 (UK100) a italským FTSE MIB (ITA40), které oba posílily o 0,7 %. Francouzský CAC 40 (FRA40) vzrostl o 0,25 %, zatímco německý DAX (DE40) zakončil poslední seanci týdne beze změny.
🌍 Ekonomika a centrální banky
- Data z kanadského trhu práce překonala odhady, ale zdůraznila dopad obchodu: Kanadská ekonomika v červnu vytvořila 18 000 pracovních míst, čímž míra nezaměstnanosti klesla na lepších než očekávaných 6,5 %. Růst byl však tažen především částečnými úvazky, zatímco výrobní sektor kvůli americkým clům ztratil 17 000 pracovních míst. Data sice podpořila kanadský dolar o 0,25 % vůči americkému dolaru, pravděpodobně však nezmění širší výhled politiky Bank of Canada.
💱 Měnový trh (FX)
- Dolarový index ustupuje k supportu, zatímco jen vede zisky mezi měnami G10: Americký dolarový index (USDIDX) klesl o 0,1 % zpět k lokálnímu supportu poblíž 100,600 v reakci na zmírnění geopolitického napětí po sladění postojů USA a Íránu k jednáním. Japonský jen se stal nejsilnější měnou G10, přičemž USDJPY a EURJPY klesly o 0,5 % poté, co japonský ministr financí oznámil plány „podpořit“ domácí fondy v investicích do lokálních aktiv. Chuť riskovat podpořila také australský dolar (AUDUSD: +0,3 %) a novozélandský dolar (NZDUSD: +0,4 %), zatímco EURUSD zakončil beze změny na 1,1430.
🛢️ Komodity, energie a zemědělství
- Energetické benchmarky ustupují po zprávách o deeskalaci: Ceny ropy i zemního plynu do víkendu klesaly, protože Bílý dům zmírnil svůj postoj vůči Íránu. Brent klesl o 0,6 % na 75,60 USD za barel, WTI odepsala 1 % na 71,10 USD za barel a futures na americký zemní plyn (NATGAS) se propadly o 2,8 %, čímž kopírovaly 2% pokles evropských kontraktů.
- Zpráva WASDE vyvolala široké zisky napříč zemědělskými komoditami: Nejnovější zpráva WASDE uvedla nižší než očekávané konečné zásoby kukuřice (1 790 mil. vs. očekávaných 1 889,5 mil.) a sóji (310 mil. vs. očekávaných 335 mil.). Naopak konečné zásoby pšenice (722 mil.) a bavlny (4,1 mil.) překonaly konsenzus. Navzdory smíšeným údajům o nabídce celý komplex uzavřel v pozitivním teritoriu: kukuřice vzrostla o 2 %, sója získala 1 %, pšenice vyskočila o 3,5 % a bavlna posílila o 0,7 %.
- Zlato klesá o 0,4 % na 4100 USD za unci. Stříbro klesá o 0,35 % na 53,77 USD za unci.
🪙 Kryptoměny
- Digitální aktiva se obchodují výrazně výše: Hlavní kryptoměny kopírovaly širší makro posun směrem k ochotě riskovat. Bitcoin (BTC) vzrostl o 1,15 % a obchodoval se přímo u hranice 64 000 USD, zatímco Ethereum (ETH) si vedlo lépe a přidalo 2,6 %, čímž se jeho cena zvýšila na 1 795 USD.
Tři trhy, které sledovat příští týden (10. 7. 2026)
Fed představuje svou pololetní zprávu. Akcie jsou drahé, ale bez bubliny?
BREAKING: Írán a USA jsou zpět u jednacího stolu! Ropa ustupuje, akcie mírně rostou!
Akcie Circle rostou o 11 %, stablecoin USDC dostává silnější regulovaný základ 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.