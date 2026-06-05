Bilionové IPO v sázce: Anthropic uklidňuje vztahy s Bílým domem před plánovaným IPO 🤝

Napětí mezi americkou vládou a společností Anthropic podle informací Reuters postupně polevuje. Firma, která patří mezi nejvýznamnější hráče v oblasti umělé inteligence, se připravuje na vstup na burzu, jenž by ji mohl ocenit až na 1 bilion USD. Pro investory je proto vztah s vládou klíčový, protože spory s regulátory či armádou mohou výrazně ovlivnit vnímání rizika před samotným IPO.
Konflikt vznikl poté, co Anthropic odmítl umožnit americké armádě využívat své AI modely pro domácí dohled a plně autonomní zbraňové systémy. Následně Pentagon označil firmu za riziko dodavatelského řetězce, což je velmi citlivá bezpečnostní nálepka, která může omezit využívání jejích technologií u vojenských kontraktorů. Anthropic toto označení nadále napadá u soudu.
Zlom ve vztazích měl přijít po dubnové návštěvě šéfa společnosti Daria Amodeie v Bílém domě. Od té doby se komunikace mezi firmou a některými částmi administrativy zlepšila, i když spor s ministerstvem obrany zůstává otevřený. Symbolicky důležité bylo také pozvání Amodeie na plánovaný podpis exekutivního příkazu k umělé inteligenci, přestože původní akce byla později zrušena.
Prezident Donald Trump následně 2. června podepsal exekutivní příkaz, který má umožnit vládě dobrovolně testovat nejpokročilejší AI modely z hlediska kybernetických rizik před jejich veřejným nasazením. Cílem je posílit ochranu kritické infrastruktury, například bank, nemocnic nebo záchranných služeb. Anthropic uvedl, že se těší na spolupráci s Bílým domem při zavádění tohoto rámce.
Pro Anthropic je uklidnění vztahů důležité zejména kvůli důvěře investorů. Firma se připravuje na mimořádně sledovaný vstup na burzu a případné ocenění kolem 1 bilionu USD by z IPO udělalo jednu z největších událostí na technologickém trhu. Silnější vazby na Washington mohou krátkodobě zmírnit obavy, že vládní spor poškodí její obchodní vyhlídky.
Riziko ale nezmizelo. Pentagon se proti žalobě společnosti nadále brání a dokud nebude otázka bezpečnostního označení vyřešena, může nad firmou viset regulatorní nejistota. Pro investory tak nejde pouze o příběh rychle rostoucí AI společnosti, ale také o test toho, zda Anthropic dokáže sladit komerční ambice s požadavky národní bezpečnosti.
Z investičního pohledu může být případ Anthropic důležitým precedentem pro celý sektor umělé inteligence. Pokud se firmě podaří spor zmírnit a zároveň úspěšně vstoupit na burzu, může to posílit důvěru v další velké AI emise. Pokud by se však konflikt s Pentagonem znovu vyostřil, může to ochladit náladu investorů nejen vůči Anthropicu, ale i vůči dalším soukromým AI gigantům.
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