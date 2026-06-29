Denní shrnutí: US100 uzavírá seanci výrazným růstem 🚀

Hlavní faktor ovlivňující volatilitu
Dominantním tématem dne byla rovnováha sil kolem konfliktu mezi USA a Íránem a její dopad na globální trhy. Po víkendových vojenských útocích v Hormuzském průlivu obě strany v neděli večer oznámily pozastavení bojových operací, což podpořilo růst na Wall Street. Volatilita však byla výrazná – investoři střídali euforii s nervozitou kvůli absenci oficiálního potvrzení příměří ze strany Teheránu, který popřel, že by byla naplánována technická jednání. Trhy tak během dne prudce kolísaly, než na konci seance převzali iniciativu kupci.
Geopolitika
USA a Írán se dohodly na pozastavení vojenských operací a umožnění volného průjezdu obchodních lodí Hormuzským průlivem. Zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner v úterý odcestovali do Kataru na jednání s tamním premiérem s cílem obnovit mírové rozhovory. Katar zároveň pozastavil vlastní námořní operace poté, co během vojenských akcí zahynul jeden z jeho občanů v důsledku zásahu střepinami.
Nejvyšší soud USA zároveň vydal přelomové rozhodnutí. Potvrdil nezávislost Fedu, když z procesních důvodů zablokoval prezidentovi Trumpovi odvolání guvernérky Lisy Cookové. Současně však rozhodl, že Trump měl právo odvolat komisařku FTC Rebeccu Slaughterovou, čímž zvrátil precedent z roku 1935.
Makroekonomická data
Obchodní týden je zkrácen kvůli Dni nezávislosti (4. července), makroekonomický kalendář však zůstává nabitý. Ve čtvrtek budou zveřejněna data z amerického trhu práce za červen. Goldman Sachs očekává růst počtu pracovních míst o 130 tisíc (konsenzus: 115 tisíc), zatímco Deutsche Bank předpokládá pouze 75 tisíc a upozorňuje na sezónní rizika.
Předseda Fedu Kevin Warsh vystoupí ve středu na fóru ECB v Sintře, přičemž trhy budou jeho komentáře pečlivě sledovat z hlediska dalšího vývoje úrokových sazeb.
V Polsku 1. července končí program „Nižší ceny paliv“ (CPN) a na pohonné hmoty se opět začne vztahovat 23% DPH. Cena benzínu Natural 95 by se tak měla zvýšit přibližně na 6,50–6,80 PLN za litr, což by mohlo zvýšit inflaci CPI přibližně o 0,3–0,4 procentního bodu.
Indexy
Wall Street uzavřela obchodování výrazným růstem. Dow Jones posílil o více než 302 bodů (+0,58 %) na 52 175 bodů, S&P 500 vzrostl o 0,51 % na 7 392 bodů a Nasdaq přidal 0,79 % na 25 497 bodů, přičemž si udržel podporu poblíž 50denního EMA.
V Asii bylo obchodování klidnější – japonský Nikkei vzrostl o 0,15 % a čínský CHN.cash posílil o 0,93 %. Evropské indexy uzavřely smíšeně. Stoxx 600 zůstal prakticky beze změny, zatímco DAX (DE40) i FTSE (UK100) ztratily přibližně 0,2 %, přestože technologický sektor po výprodeji z minulého týdne vzrostl o více než 1 %. Polský index W20 oslabil o 0,34 %, čímž se výrazně odlišil od pozitivní nálady na Wall Street.
Akcie
Hvězdou dne byl Alphabet, který během svého prvního obchodního dne jako součást indexu Dow Jones Industrial Average posílil o více než 4 %.
Comcast vzrostl o 6–7 % po oznámení oddělení mediálního portfolia (NBCUniversal a Sky) do dvou samostatně obchodovaných společností.
Výrobci polovodičů zažili během dne výraznou volatilitu. ETF SMH nakonec vzrostl o 2,5 % po předchozím poklesu o 3,1 %, Nvidia se odrazila na +0,6 % a Micron zůstal přibližně 2 % v mínusu.
Naopak společnost TopBuild propadla o 12 %, což představovalo její nejhorší den od března 2020 po oznámení akvizice ze strany společnosti QXO v hodnotě 17 miliard USD.
Měny
Dolar zůstal pod mírným tlakem. Index USDIDX oslabil o 0,23 % na přibližně 100,88 bodu.
Euro i libra vůči dolaru posílily – EURUSD vzrostl o 0,39 % na 1,1424 a GBPUSD o 0,43 % na 1,3253.
Měnový pár EURPLN posílil o 0,12 % na 4,29, zatímco USDPLN oslabil o 0,24 % na 3,75, což je příznivé pro dovoz surovin a ceny pohonných hmot v Polsku.
Japonský jen (USDJPY) zůstal stabilní na úrovni 161,94.
Komodity
Ceny ropy vzrostly v reakci na napětí kolem Hormuzského průlivu. WTI posílila o 1,7 % na 70,38 USD za barel a Brent vzrostl o 1,24 % na 72,88 USD za barel.
Zlato a stříbro se dostaly pod výrazný tlak. Zlato oslabilo o 1,20 % na 4 022 USD za unci a stříbro ztratilo 1,36 % na 58,08 USD za unci, což je typická reakce na zlepšení rizikového apetitu investorů.
Největší pokles ze všech sledovaných aktiv zaznamenal zemní plyn (NATGAS), který odepsal 3,58 % a klesl na 3,18 USD. To může odrážet očekávání rychlejšího obnovení dodávek LNG.
Kryptoměny
Bitcoin vzrostl o 1,74 % a obchodoval se v pásmu 60 280 až 60 478 USD. Růst kryptoměn zapadá do celkového risk-on sentimentu podpořeného příměřím mezi USA a Íránem.
V pozadí se objevily také významné zprávy z odvětví. Model Grok 4.5 od společnosti xAI (Elon Musk) zahájil soukromé testování ve společnostech Tesla a SpaceX. Je založen na nové architektuře V9 s přibližně 1,5 bilionu parametrů, což může mít v dlouhodobém horizontu dopad na valuace společností v Muskově ekosystému. Tesla proto zaznamenala výrazný růst, který trh částečně interpretuje jako reakci na ambice společnosti v oblasti integrace AI.
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Shrnutí trhů: Evropská opatrnost, křehké příměří v Hormuzu a korekce trhu se zlatem
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