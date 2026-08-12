Graf dne: EURUSD čeká na americkou inflaci CPI. Data mohou rozhodnout o dalším kroku Fedu

Středeční obchodování na EUR/USD se soustředí především na očekávání nejdůležitějšího dnešního údaje – americké inflace CPI. Dnešní výsledek může výrazně ovlivnit, jak trh nacení další zasedání Fedu.
V posledních dnech očekávání dalšího zvyšování sazeb v USA zřetelně oslabila. Hlavním důvodem byla slabší data z trhu práce. Jak report ADP, který ukázal vznik pouze 44 tisíc pracovních míst v soukromém sektoru, tak následná zpráva NFP dopadly slabě. V červenci počet pracovních míst mimo zemědělství klesl o 23 tisíc, zatímco trh očekával růst přibližně o 80 tisíc. Výrazně směrem dolů byly navíc revidovány i údaje za předchozí měsíce.
V důsledku toho je trh vůči dalšímu zvyšování sazeb Fedu stále skeptičtější. Dnešní inflační data mohou tento pohled buď posílit, nebo znovu zpochybnit. Pokud CPI zaostane za očekáváním, bude pro další zpřísňování měnové politiky ještě méně argumentů. Pokud naopak inflace znovu překvapí směrem vzhůru, trh se může rychle vrátit k očekávání vyšších amerických sazeb.
Na druhé straně stojí Evropská centrální banka. ECB už letos úrokové sazby zvýšila a trh započítává další krok v září. Očekávání zářijového zvýšení sazeb jsou aktuálně velmi vysoká.
Dnešní data z Německa navíc potvrdila, že inflace zůstává zvýšená. CPI v červenci vzrostl o 0,8 % meziměsíčně a o 2,8 % meziročně. HICP se zvýšil o 0,9 % meziměsíčně a o 2,8 % meziročně.
To staví EUR/USD do mimořádně zajímavé pozice. Na straně dolaru máme stále slabší trh práce a klesající očekávání dalšího zvyšování sazeb Fedu. Na straně eura inflace stále poskytuje ECB argumenty pro zachování restriktivní měnové politiky.
Zdroj: xStation5
Faktory, které aktuálně ovlivňují EURUSD
Dnešní report CPI je bezpochyby nejdůležitější událostí pro EURUSD. Trh očekává, že inflace v červenci meziročně vzrostla o 3,4 %, oproti 3,5 % v červnu. Jádrová inflace by měla meziročně vzrůst o 2,5 %.
Samotný výsledek však bude pouze první částí skládačky. Mnohem důležitější bude reakce trhu na data a změna očekávání ohledně další politiky Fedu.
Pokud inflace zaostane za očekáváním, trh může dále snížit pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb. V takovém scénáři by mohly klesnout výnosy amerických státních dluhopisů a dolar by se mohl dostat pod tlak. Pro EURUSD by to byl pozitivní signál.
Naopak vyšší než očekávaná inflace by mohla část tohoto pohybu zvrátit. Po velmi slabých datech z trhu práce nyní trh potřebuje další argument, aby se vrátil k očekávání zvyšování sazeb. Silný údaj CPI by právě takový argument mohl nabídnout.
Je také důležité připomenout, že inflace zůstává nad cílem Fedu. Ani slabší výsledek proto automaticky neznamená, že centrální banka bude muset rychle začít snižovat sazby. Pro trh je nyní důležitější otázkou, zda zmizí důvody pro jejich další zvyšování.
Slabý trh práce změnil očekávání ohledně Fedu
Ještě nedávno byla možnost dalšího zvyšování sazeb v USA mnohem reálnější. Situace se změnila po sérii slabších údajů z trhu práce.
Červencový report ADP ukázal růst zaměstnanosti v soukromém sektoru pouze o 44 tisíc pracovních míst. O několik dní později přinesl report NFP ještě větší zklamání. Počet pracovních míst mimo zemědělství klesl o 23 tisíc, zatímco se očekával růst o 80 tisíc. Výrazně směrem dolů byla revidována také předchozí data.
Trh práce je nyní jedním z hlavních argumentů proti dalšímu zvyšování sazeb Fedu. Pokud ekonomika z hlediska zaměstnanosti viditelně ztrácí dynamiku, centrální banka má méně důvodů dále zvyšovat náklady na financování.
Dnešní CPI tak může být chybějícím dílem skládačky. Slabší inflace v kombinaci se slabým trhem práce by Fedu vyslala velmi jasný signál, že další zvyšování sazeb není nutné.
ECB řeší zcela jiný problém
Situace na straně eura nyní vypadá jinak. Evropská centrální banka už letos zahájila cyklus zvyšování sazeb a trh očekává další krok v září.
Očekávání ohledně zářijového rozhodnutí jsou přitom velmi vysoká. Trh tak už další krok ECB z velké části započítává do cen, a pro euro proto bude ještě důležitější, jak bude centrální banka postupovat následně.
Pokud inflace zůstane zvýšená, ECB může mít důvody k zachování restriktivnějšího postoje. Dnešní údaje z Německa do tohoto obrazu dobře zapadají. Inflace CPI i HICP dosáhla v červenci meziročně 2,8 %, přičemž vysoký zůstal také meziměsíční růst cen.
To samozřejmě neznamená, že samotná německá inflace rozhodne o krocích ECB. Jde však o důležitou součást celkového inflačního obrazu eurozóny.
Rozdíl v očekáváních Fedu a ECB začíná podporovat euro
Právě toto je nyní pro EURUSD nejzajímavější.
Ještě nedávno bylo hlavním problémem pro euro zvýhodnění Fedu vyplývající z vysokých úrokových sazeb a očekávání dalšího zpřísňování měnové politiky v USA. Nyní se však situace začíná měnit.
Trh snížil očekávání dalšího zvyšování sazeb Fedu, zatímco zároveň nadále počítá s vysokou pravděpodobností dalšího zvýšení sazeb ECB v září.
Pokud bude dnešní americký CPI slabší, rozdíl v očekáváních ohledně politiky obou centrálních bank by se mohl ještě více posunout ve prospěch eura. To by představovalo další argument pro růst EURUSD.
Pokud však americká inflace překoná očekávání, dolar by mohl rychle získat část své výhody zpět. Trh by v takovém případě znovu začal pochybovat, zda Fed skutečně dosáhl konce cyklu zvyšování sazeb.
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