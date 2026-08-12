Zlato zaznamenalo nejrychlejší růst od začátku roku 👑

Zlato znovu přitahuje pozornost investorů a před dnešními klíčovými údaji o americké inflaci se dostalo na nejvyšší úrovně za posledních 10 týdnů. Cena zlata dnes vzrostla téměř o 1 % na 4 407 USD za unci.
Jak ukazuje denní graf, cena se aktuálně pohybuje kolem 4 407 USD poté, co úspěšně prorazila nad downtrendovou linii a klouzavé průměry. Zlato se dostalo na nejvyšší úroveň od 5. června, přestože předtím narazilo na technickou rezistenci v podobě 100denního a 200denního klouzavého průměru kolem 4 387 USD. Z pohledu technických indikátorů se RSI nachází na 67,6, čímž se přibližuje k nejvyšším hodnotám od začátku roku. Nedávný technický průraz zároveň podpořil další růst a potvrdil uptrend.
Hlavním důvodem tohoto výrazného růstu je citelný pokles očekávání trhu ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb Fedu. Po nedávných slabších datech z trhu práce klesla pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb z předchozích 60 % na 50 %. To vytváří příznivé makroekonomické prostředí pro zlato, protože nižší úrokové sazby jeho cenu zpravidla podporují a zlato má obvykle inverzní vztah k americkému dolaru. Pozornost investorů se nyní plně soustředí na americká data CPI ve 14:30, která mohou výrazně změnit očekávání ohledně další měnové politiky Fedu, a tím ovlivnit další vývoj ceny zlata.
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