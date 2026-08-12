🚨Útok na loď si vyžádal 6 obětí. Ropa prudce roste, napětí na Blízkém východě eskaluje🛢️📈

- Útok Húsíů na nákladní loď v průlivu Báb al-Mandab si vyžádal 6 obětí
- Jde o první úmrtí při útocích Húsíů na lodní dopravu od začátku války s Íránem
- USA zároveň zasáhly loď, která se podle CENTCOM pokusila prolomit blokádu íránských přístavů
- Napětí tak roste na dvou klíčových trasách - v Báb al-Mandabu i Hormuzském průlivu
- Brent od začátku týdne přidává více než 7 % a obchoduje se kolem 89,5 USD za barel
- Útok Húsíů na nákladní loď v průlivu Báb al-Mandab si vyžádal 6 obětí
- Jde o první úmrtí při útocích Húsíů na lodní dopravu od začátku války s Íránem
- USA zároveň zasáhly loď, která se podle CENTCOM pokusila prolomit blokádu íránských přístavů
- Napětí tak roste na dvou klíčových trasách - v Báb al-Mandabu i Hormuzském průlivu
- Brent od začátku týdne přidává více než 7 % a obchoduje se kolem 89,5 USD za barel
Napětí na Blízkém východě se opět zvyšuje a konflikt zasahuje dvě z nejdůležitějších námořních tras světového obchodu. Při útoku húsíjských povstalců na nákladní loď v průlivu Báb al-Mandab zahynulo šest lidí. Jde o první potvrzené oběti útoku Húsíů na námořní dopravu od začátku války s Íránem na konci února.
Terčem útoku se stala egyptská nákladní loď Tihamah plující pod tanzanskou vlajkou. Podle jemenských úřadů zahynuli čtyři členové posádky – tři občané Pákistánu a jeden Indonésan. Další dva lidé zahynuli při následném útoku během záchranné operace. Húsíové tvrdí, že zaútočili na plavidlo převážející saúdské vojenské vybavení. Téměř současně zasáhly americké síly proti kontejnerové lodi Vela Nova v Ománském zálivu. Plavidlo pod panamskou vlajkou se podle americké armády pokusilo překonat námořní blokádu íránských přístavů. Americký zásah vyřadil řízení a pohon lodi, přičemž žádné oběti hlášeny nejsou.
Pro trhy je důležité zejména to, že bezpečnostní rizika rostou současně v oblasti Báb al-Mandabu i Hormuzského průlivu. Přes Hormuz před vypuknutím konfliktu procházela přibližně pětina světových toků ropy, přičemž doprava přes průliv zůstává výrazně omezená. Jednání o jeho opětovném otevření pokračují, podle Reuters však zatím nepřevažují nad obavami z dalších výpadků dodávek.
Napětí podporuje také ceny ropy. Brent se ve středu ráno obchoduje přibližně na úrovni 89,6 USD za barel a od začátku týdne přidává více než 7 %. Americká WTI se pohybuje kolem 83,9 USD za barel. Dokud nedojde k výraznějšímu posunu v jednáních a obnovení dopravy přes Hormuz, geopolitická riziková prémie zůstává významnou podporou pro ceny ropy.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
GRAF: Vývoj ceny ropy WTI (OIL.WTI, H1)
Zdroj: xStation5
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