Denní shrnutí: USA slaví Den nezávislosti, Evropa se odráží

USA
- Americký trh se dnes kvůli svátku neobchodoval, což výrazně snížilo objem i volatilitu. Futures ukazují na mírné zlepšení sentimentu po včerejších poklesech; US100 uzavřel výše o 1,18 %.
Firemní zprávy, USA:
-
Anthropic podle zpráv podnikl kroky k omezení „scalpingu“ dat a algoritmů ze strany čínských firem. Alibaba zároveň interně zakázala používání Claude s odkazem na „bezpečnostní obavy“.
-
V Íránu se konal pohřeb předchozího „nejvyššího vůdce“, kde se podle mediálních zpráv objevilo mnoho íránských vládních představitelů, kteří nebyli měsíce veřejně vidět. Trh to vnímá jako potvrzení, že konflikt mezi USA a Íránem skončil.
-
Podle Reuters měl CEO společnosti Meta Mark Zuckerberg uvést, že vývoj agentní AI postupuje pomaleji, než se očekávalo. Šéf divize „Superintelligence“ společnosti Meta Alexander Wang zároveň veřejně oznámil, že interní AI modely společnosti dohnaly produkty lídrů odvětví – OpenAI a Anthropic.
-
Michael Burry oznámil, že zaujal short pozici v Micronu, přičemž poukázal na valuace odtržené od fundamentů a cyklickou povahu společnosti.
-
Donald Trump poskytl rozhovor CNBC. Mezi tržně relevantními výroky americký prezident uvedl, že jeho cílem je, aby „40–60 % globální výroby čipů bylo umístěno v USA“ a aby „růst HDP USA dosahoval přibližně 12–13 %“.
-
Prezident také uvedl, že má v úmyslu pokračovat ve snaze odvolat Lisu Cook (Fed) z funkce po soudním rozhodnutí.
-
Tesla a Apple podporují valuace čínských společností, které těmto konglomerátům dodávají. Čínské firmy zaznamenávají u vybraných společností rostoucí poptávku a výrobu.
Evropa
-
Evropský trh je rozpolcený mezi pokračující deeskalací na frontě USA–Írán, obavami o zásoby plynu a politikou ECB. Většina evropských indexů končí den výše. Mezi futures na evropské indexy vedou zisky SPA35 a NED25, které rostou o více než 1 %.
Firemní zprávy, Evropa:
-
Evropské ceny plynu vzrostly na nejvyšší úrovně za tři týdny. Důvodem jsou obavy z nízkých zásob v Evropě, zejména vzhledem k extrémním teplotám napříč kontinentem.
-
Evropští lídři v oblasti polovodičů rostou. ASML, Nokia, STM a ASM posilují o více než 3 % díky očekáváním dalších objednávek z Asie a USA. Mnoho analytiků upozorňuje, že Evropa může být obzvlášť dobře připravena na další růst: jedinečná ekonomická struktura EU jí umožňuje čerpat řadu výhod z rozšiřování AI infrastruktury a zároveň se vyhnout vysokým nákladům.
-
Akcie Auto1 rostou o více než 5 %. Německý prodejce ojetých vozů obdržel doporučení od JP Morgan. Investiční banka poukazuje na několik zlepšujících se provozních ukazatelů.
-
Critical Metals a European Lithium Limited podepsaly aktualizovanou verzi dohody týkající se koupě evropské společnosti. Obě akcie klesají o více než 2 %.
Forex
-
Největší pohyby na devizovém trhu jsou u AUDUSD a GBPJPY. Relativně vysoká inflace ve Velké Británii a Austrálii nutí trh započítávat vyšší úrokové sazby. Tyto měny rostou přibližně o 0,2 % vůči zbytku koše hlavních měn.
Komodity
-
Volatilita na komoditách je omezena absencí obchodování v USA.
-
Stříbro a zinek rostou (+2 %)
-
Zemní plyn a zlato rostou (+1 %)
-
Krypto
-
Na kryptoměnách je vidět jasné zlepšení sentimentu, přičemž zisky jsou patrné napříč trhem.
-
Bitcoin roste přibližně o 1 % a je zpět nad 62 000 USD
-
Ethereum a Chainlink rostou každý o 2 %.
-
US OPEN: Amerika slaví, futures rostou
Nový milník pro světovou energetiku ⚡ Africká energetická velmoc se připojuje k IEA 🌍
Trump vydělal přes miliardu dolarů! Jak? 🚀
🟡 Zlato znovu roste díky slabým údajům NFP
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.