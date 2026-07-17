Denní shrnutí: Výprodej se spin-offem

USA
- Wall Street zakončuje týden v červených číslech, hlavní indexy klesají přibližně o 1 %. Navzdory poklesu a relativně slabému sentimentu se zdá, že trh vykazuje první známky návratu nákupní síly. Ztráty kolem 2 % byly během seance sníženy pod 1 %, hlavně po datech Michiganské univerzity.
- Situace v Perském zálivu zůstává napjatá. Výměny palby pokračují na obou stranách Hormuzského průlivu, kde lodní aktivita znovu klesla téměř na nulu.
Firemní zprávy, USA:
- Netflix (NFLX.US): Trh zklamaly výsledky za 2. čtvrtletí a ještě horší výhled pro 3. čtvrtletí. Počáteční propad valuace byl zmírněn z 11 % na 7 %.
- Intuitive Surgical (ISRG.US): Výrobce chirurgických robotů da Vinci klesl přibližně o 13 % po výsledcích za 2. čtvrtletí. Ačkoli kvartální výsledky překonaly očekávání, společnost nezvýšila svůj celoroční výhled.
- SpaceX (SPXC.US): Plánovaný testovací let „Starship“ byl krátce před čtvrtečním startem zrušen kvůli poruše jednoho z motorů rakety. Akcie klesly o 3 %.
- Nebius (NBIS.US): Společnost „Neo Cloud“ vydala zajištěné dluhopisy v hodnotě 775 mil. USD. Úvodní ztráta -13 % se do konce seance změnila v 8% zisk.
- Bloomberg uvádí, že Adobe by měla obdržet nabídku na převzetí od „velké technologické společnosti“.
- FAA oznámila, že vrátí letouny 737 MAX a 787 do procesu letové certifikace.
Makroekonomická data z USA:
- Stavební povolení ukázala větší než očekávaný pokles. V červnu bylo vydáno 1,36 mil. povolení oproti očekávání 1,4 mil.
- Americké exportní ceny klesly o 0,6 %, což je větší pokles, než se očekávalo, zatímco importní ceny vzrostly o 0,3 %, tedy výrazně nad očekávání.
- Průmyslová produkce v červnu vzrostla o 0,1 % oproti očekávání 0,2 %.
- Zpráva Michiganské univerzity byla dostatečně silná na to, aby obrátila tržní sentiment.
- Spotřebitelský sentiment vzrostl výrazně nad očekávání na 54,4.
- Krátkodobá inflační očekávání klesla ze 4,6 na 4,2.
Evropa
- Evropské akciové trhy nedokázaly zachytit obrat po zveřejnění amerických makrodat. Většina hlavních indexů skončila níže, zejména pod tlakem eskalace kolem Íránu a obav z cen energií. Londýnský FTSE 100 klesl přibližně o 0,3 %, francouzský CAC 40 asi o 0,6 % a německý DAX zhruba o 0,5 %. V jižní Evropě italský FTSE MIB ztratil přibližně 1 %, zatímco španělský IBEX 35 odepsal asi 0,3 %.
- Firemní zprávy, Evropa:
- Polovodičový sektor se dostal pod tlak. Akcie STMicroelectronics klesly přibližně o 5 % a ASML ztratila asi 3,5 %.
- Volvo vykázalo růst tržeb a zisku tažený hlavně segmentem nákladních vozidel a služeb.
- SAAB získává téměř 10 % po výsledcích. Pozornost se soustředila na meziroční nárůst backlogu objednávek o více než 200 % při zachování velmi rychlého tempa růstu napříč všemi provozními ukazateli.
- Burberry Group klesá o více než 6 %. Management naznačuje, že společnost pociťuje tlak ze snížené nákupní aktivity na Blízkém východě.
FOREX
- Na devizovém trhu pokračuje v růstu novozélandský dolar, který si zlepšuje pozici díky klesajícím inflačním očekáváním v USA.
- Britská libra klesá, což odráží obavy z vyšší inflace související s růstem cen ropy a plynu.
- Komodity
- U zemědělských komodit nadále rostou kakao, cukr, sójové boby, káva a pomeranče. Nadcházející jev El Niño stále implikuje slabší sklizně a tlak na nabídku.
- Energetické komodity reagují na eskalaci konfliktu kolem Íránu. Ropa se vrací nad 87 USD a evropský plyn získává až 6 %.
- Krypto
- Ochota riskovat zůstává utlumená, což vytváří tlak na kryptoměny. Většina tokenů zaznamenává mírné ztráty. Bitcoin klesá zpět pod 64 000 USD, Solana ztrácí přibližně 1 % a Ethereum téměř 2 %.
Eskalace v Íránu: Co sledovat a co očekávat
EU zmírňuje zelený tlak na průmysl🚨Emisní povolenky i pravidla pro metan dostanou volnější režim 🌱
Trump obvinil Čínu ze zásahu do voleb ⚠️ Křehké obchodní příměří je v ohrožení 🚨
Íránu uzavření Hormuzu nestačí ⚠️ Hrozí ochromení další klíčové námořní trasy 🚨
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