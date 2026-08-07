Ranní shrnutí: Ropa opět roste (07.08.2026)

Investoři netrpělivě očekávají nové informace ohledně dohody mezi Íránem a Ománem. Pokrok v této oblasti je významný a dohoda se v současnosti nachází ve fázi posuzování íránským parlamentem.
🛢️ Energetické komodity
Přesto ceny hlavních energetických komodit znovu rostou.
- Za barel ropy Brent je nyní třeba zaplatit téměř 84 USD, což představuje růst přibližně o 7,5 % oproti středečním minimům.
- Také ropa WTI pokračuje v růstu, i když o něco pomalejším tempem, a obchoduje se mírně nad 78 USD za barel.
- Takzvaný crack spread, tedy rozdíl mezi cenou ropy a cenami rafinovaných ropných produktů, jako jsou benzín nebo nafta, zůstává na velmi vysokých úrovních. U ropy WTI dosahuje přibližně 60 USD, zatímco u Brentu je těsně pod 80 USD.
- Roste také cena LNG, a to o více než 10 % oproti středečním minimům. Zkapalněný zemní plyn na nizozemské burze TTF se aktuálně obchoduje kolem 58 EUR za MWh. Tato informace je důležitá zejména pro evropské země, které se potýkají s rekordně nízkými zásobami.
Obrázek 1: Cena a crack spread ropy WTI (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
🌍 Geopolitika
Co stojí za těmito pohyby?
V rámci dohody vyjednávané s Ománem, která se týká správy Hormuzského průlivu, usiluje Írán o zavedení úplného zákazu tranzitu pro americké a izraelské lodě a o zavedení nového systému poplatků zahrnujícího mimo jiné náklady na pojištění a ochranu životního prostředí. Teherán navíc požaduje, aby nepřátelské státy zaplatily zvláštní kompenzaci výměnou za obnovení přístupu k lodní dopravě.
Očekáváme, že tyto požadavky narazí na odpor Washingtonu. Spojené státy budou s největší pravděpodobností trvat na zachování plně svobodného průjezdu Hormuzským průlivem bez nutnosti platit poplatky nebo získávat dodatečná povolení.
Další překážkou stabilizace trhu s energetickými komoditami je eskalace dalších konfliktů na Blízkém východě, včetně krvavých střetů s jemenskými povstalci Húsii, podporovanými Íránem, a rostoucího napětí s libanonským hnutím Hizballáh.
📈 Akcie
Na akciových trzích zatím není patrná výraznější reakce. Futures na americký S&P 500 i německý DAX se pohybují poblíž čtvrtečních závěrečných hodnot.
Obrázek 2: Dashboard indexu Nasdaq 100 (06.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Asijské akciové trhy dnes postrádají jednoznačný směr. Čínský index Shanghai SE Composite posiluje o 0,8 %, zatímco japonský Nikkei ztrácí 0,3 % a jihokorejský Kospi oslabuje o 0,9 %.
Přestože nejdůležitější výsledkové reporty tohoto týdne jsou již za námi, dnešní den nabídne ještě několik zajímavých zveřejnění. Před otevřením amerických trhů oznámí výsledky za 2. čtvrtletí společnosti Under Armour, Take-Two Interactive a Wendy’s.
🧈 Drahé kovy
Navzdory růstu výnosů 10letých státních dluhopisů ve světových ekonomikách ceny drahých kovů opět rostou.
- Zlato se obchoduje kolem 4 280 USD za trojskou unci, zatímco stříbro přibližně za 62,7 USD za unci.
Za zmínku stojí, že v červnu se zastavil odliv kapitálu z největšího amerického ETF na zlato SPDR Gold ETF. Od začátku roku dosáhl téměř 15 miliard USD. Investoři sice zatím nezačali ve velkém znovu nakupovat, tento vývoj však může naznačovat změnu dosavadního trendu.
📈 Makroekonomická data a měnová politika
Dnes bude zveřejněna nejočekávanější makroekonomická statistika tohoto týdne. Ve 14:30 budou publikována data Nonfarm Payrolls (NFP), nejdůležitější ukazatel z amerického trhu práce.
Jelikož Fed sleduje jak cenovou stabilitu, tak maximální zaměstnanost, případné známky ochlazování amerického trhu práce by mohly vést k dalšímu holubičímu přehodnocení očekávaného vývoje úrokových sazeb v USA.
Tomu do určité míry nasvědčují i tento týden zveřejněná data ADP a JOLTS, která v obou případech zaostala za tržními očekáváními. Přesto jde buď o ukazatele s menším významem za běžných podmínek (jako ADP), nebo o data se značným časovým zpožděním (jako JOLTS). Jejich korelace s výsledkem NFP je navíc v posledních letech poměrně nízká.
Obrázek 3: NFP a index zaměstnanosti ISM (2020–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Ekonomové v posledních letech často podceňovali počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor. Údaj NFP překonal tržní očekávání ve 35 z posledních 50 měsíců. Navíc i přes slabší červnový výsledek (57 tisíc) zůstává tříměsíční klouzavý průměr na zdravé úrovni 111 tisíc pracovních míst.
💱 Měny
V posledních dnech jsme zaznamenali výrazný růst měnového páru EUR/USD, za kterým podle našeho názoru stály dva hlavní faktory:
- Fed v červenci nezvýšil úrokové sazby a Kevin Warsh neposkytl jasný výhled ohledně dalších kroků měnového výboru.
- Pokles cen ropy a zemního plynu v důsledku zlepšení sentimentu kolem situace na Blízkém východě.
Situace na trhu s energetickými komoditami se však částečně změnila, což včera poslalo měnový pár EUR/USD k úrovni 1,152, tedy přibližně o 0,2 % níže.
Vývoj na Blízkém východě zůstává pro devizový trh klíčový, zejména s ohledem na možné uzavření dohody mezi Íránem a Ománem. Pokud k ní dojde, investoři budou pečlivě sledovat reakci Spojených států.
Dnes se však pozornost trhů soustředí především na zveřejnění dat Nonfarm Payrolls (NFP), a to zejména po nedávném holubičím přehodnocení tržních očekávání ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb Fedu.
Obrázek 4: Změna tržních očekávání ohledně měnové politiky Fedu pro zasedání v prosinci 2026 (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Makroekonomická data do určité míry podporují argument pro zvýšení úrokových sazeb. Růst mezd zrychluje a v červnu dosáhl 4,3 %, zatímco rostou také jednoletá inflační očekávání. Podle průzkumu newyorského Fedu dosáhla v červnu 3,7 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2023.
Dynamicky rostou také maloobchodní tržby, které v červnu vzrostly o 6,7 %. Všechny tyto faktory by mohly vést ke vzniku takzvaných sekundárních inflačních efektů, na které centrální bankéři v posledních měsících pravidelně upozorňují.
Obrázek 5: Inflace CPI v USA a růst mezd (2007–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Důležité však je, že tempo růstu jádrové inflace, které je v současnosti pro výbor klíčové, zpomaluje. V červnu činila meziměsíční změna 0,0 %, zatímco v květnu dosáhla 0,2 %. V posledních dnech navíc klesají také ceny ropy a zemního plynu.
₿ Kryptoměny
Na kryptoměnovém trhu nedošlo k výraznějším změnám.
- Cena Bitcoinu se od pondělí drží stabilně v pásmu přibližně 64 000–64 500 USD. Aktuálně se pohybuje blíže horní hranici tohoto rozpětí.
- Mírný růst zaznamenává také Ethereum, které od začátku týdne posílilo o něco více než 1 % na přibližně 1 900 USD.
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Graf dne: Co bude určovat vývoj amerického akciového trhu? (07.08.2026)
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Denní shrnutí: Nasdaq 100 roste o 3,2 % – Je býčí trh zpět? (04.08.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.