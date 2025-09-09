Denní shrnutí: Wall Street a americký dolar posilují navzdory slabému reportu z trhu práce v USA

-
Futures na americké indexy dnes rostou, a to navzdory alarmující revizi dat z trhu práce. Podle údajů Bureau of Labor Statistics (BLS) ztratila americká ekonomika mezi rokem 2024 a březnem 2025 celkem 911 tis. pracovních míst, což je více než očekávaných 700 tis. a dřívějšího odhadu 820 tis.
-
US30 roste o téměř 0,4 %,
-
US100 přidává 0,2 %
-
S&P 500 rovněž posiluje, podporován optimismem investorů ohledně možného snižování sazeb ze strany Fedu.
Kryptoměny:
Kupní tlak zůstává silný, většina hlavních tokenů roste.
Bitcoin se vrátil nad 60 000 USD, zatímco Ethereum těží z očekávání uvolněnější politiky Fedu, což podporuje riziková aktiva.
Tyto údaje částečně narušují recesní narativ, který vychází z revize trhu práce.
Fitch Ratings nyní očekává dvě snížení sazeb ze strany Fedu v roce 2025 (září a prosinec) a další tři v roce 2026. Agentura také mírně zvýšila odhad růstu globálního HDP, ale zároveň varovala, že rizika zpomalení v USA rostou.
Analytici z Citi však argumentují, že zářijové snížení sazeb není jisté, a poukazují na odolnost americké spotřeby.
Akcie v USA dnes táhne vzhůru technologický sektor – Alphabet a Meta Platforms posilují o více než 1,5 %. Naopak Apple oslabuje o více než 0,5 %, protože investoři hodnotí oznámení z Apple Event (včetně představení iPhonu 17) jako nedostatečně přesvědčivá.
Evropské akcie rovněž rostou, podpořeny zlepšením sentimentu po slabším než očekávaném americkém jobs reportu, což zvýšilo očekávání agresivnějšího uvolňování měnové politiky Fedu. Indexy EURONEXT 100, CLIMATE EUROPE a NEXT BIOTECH si připsaly 0,3–0,8 %.
Komodity: smíšený vývoj
Zlato pokračuje v růstu, blíží se dalšímu maximu poblíž 3 660 USD, poháněno obavami z rozpočtových deficitů a inflace
Kakao posílilo o 1,5 %, i když rebound zůstává slabý po dosažení 10měsíčních minim
Ropa a průmyslové kovy mírně oslabily, částečně v reakci na zprávu STEO
Ministerstvo práce USA oznámilo historicky největší negativní revizi dat NFP –911 000 pracovních míst, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost rozhodného zásahu Fedu formou snižování sazeb. Obavy z recese tak nabývají na síle.
Sekundární makrodata však přinesla smíšený obraz:
Tržby v obchodních domech (US Redbook) vzrostly v červenci o 6,6 % meziročně
Index nálady malých podniků (NFIB) se zlepšil na 100,8 bodu vs. očekávaných 100,5
