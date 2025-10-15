Tim Cook posiluje závazek Applu vůči Číně navzdory tlaku z USA

-
Tim Cook potvrdil nové investice Applu v Číně, i přes obchodní napětí s USA.
-
Apple se snaží balancovat mezi tlaky na přesun výroby do USA a udržením vazeb s čínskými partnery.
-
Dodávky Applu v Číně vzrostly o 0,6 %, jako jediné mezi hlavními výrobci.
-
Apple posiluje vztahy s čínskými dodavateli a čelí očekávání obou stran – zůstat "v Číně pro Čínu" a současně loajální k USA.
-
-
-
-
Generální ředitel společnosti Apple Tim Cook během své návštěvy Číny potvrdil, že technologický gigant plánuje dále investovat na čínském trhu, a to i přesto, že vztahy mezi Washingtonem a Pekingem zůstávají napjaté kvůli obchodní válce a tlaku na přesun výroby zpět do USA.
Cook se setkal s čínským ministrem průmyslu Li Lechengem, kterému podle oficiálního shrnutí sdělil, že Apple zůstává odhodlán dále investovat v Číně. Přestože nebyly zveřejněny konkrétní částky, krok přichází v době, kdy jiné americké firmy — například Nvidia či Qualcomm — čelí v Číně regulatorním překážkám, zatímco Apple zatím zůstává mimo hlavní střet obchodních sankcí.
Apple se v posledních měsících snaží udržet rovnováhu mezi tlakem americké vlády na domácí výrobu a závazky vůči čínskému trhu. V srpnu Cook předal prezidentovi Trumpovi plaketu oslavující „American Manufacturing Program“, v rámci kterého Apple slíbil investovat dalších 100 miliard USD do americké výroby. Zároveň však Apple v březnu oznámil vytvoření fondu pro čistou energii v Číně ve výši 720 milionů jüanů (cca 101 milionů USD).
Čína zůstává klíčovým výrobním centrem Applu — většina iPhonů se zde stále montuje — a zároveň je i strategicky důležitým spotřebitelským trhem. Podle údajů agentury IDC vzrostly dodávky Applu v Číně ve třetím čtvrtletí meziročně o 0,6 % na 10,8 milionu kusů, zatímco celý trh se propadal. Úspěch přinesla zejména nová řada iPhone 17, která byla jedinou mezi hlavními značkami s růstem.
Apple zároveň pokračuje ve spolupráci s čínskými dodavateli – provozní ředitel Sabih Khan tento týden navštívil firmu Lens Technology, dlouholetého dodavatele skel pro iPhony a Apple Watch, se kterým Apple spolupracuje již 19 let.
Čínský ministr Li při jednání s Cookem uvedl, že Peking vítá pokračující zapojení Applu do místní ekonomiky a že vláda bude nadále podporovat příznivé podmínky pro zahraniční podnikání.
Graf AAPL.US (D1)
Akcie společnosti Apple se aktuálně obchodují na úrovni 249,92 USD a po krátkodobé korekci se snaží o stabilizaci. Pokles z předešlých dnů se zastavil těsně nad hladinou klouzavého průměru EMA 50 (240,19 USD), který spolu se SMA 100 (222,52 USD) tvoří klíčové technické podpory a potvrzují stále silný dlouhodobý růstový trend. RSI na úrovni 56,6 se nachází v neutrálním až mírně býčím teritoriu, bez známek překoupenosti.
Současný pohyb naznačuje, že trh respektuje EMA 50 jako support, a dokud se cena drží nad touto úrovní, zůstává výhled pozitivní. Nejbližší rezistencí je pásmo 253–254 USD, kde se nachází nedávná maxima. Jejich překonání by mohlo otevřít cestu k novým rekordům.
Zdroj: xStation5
