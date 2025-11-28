Denní shrnutí: Wall Street a energetické trhy zakončily měsíc na vlně zisků

- Americká akciová seance se nesla v pozitivním duchu a skončila v zelených číslech. S&P 500 vzrostl o více než 0,5 %, Nasdaq 100 přidal téměř 0,8 % a Dow Jones uzavřel o 0,6 % výše. Dnešní seance na Wall Street skončila dříve než obvykle.
- Růst na Wall Street je podporován rostoucími očekáváními, že Fed v prosinci sníží úrokové sazby. Trhy nyní přisuzují více než 80% pravděpodobnost, že na prosincovém zasedání dojde ke snížení sazeb o 25 bazických bodů.
- Intel zaznamenal růst akcií o téměř 10 % poté, co se objevily zprávy, že by společnost mohla v budoucnu vyrábět méně pokročilé čipy pro Apple. Ačkoli je spolupráce zatím ve velmi rané fázi, trh reaguje pozitivně na vyhlídku, že Apple diverzifikuje svůj dodavatelský řetězec a část výroby přesune do USA.
- Evropské akciové trhy si udržely týdenní zisky a uzavřely dnešní seanci mírně výše:
-
FTSE 100 +0,27 %
-
CAC 40 +0,29 %
-
AEX +0,38 %
-
DAX +0,25 %
-
IBEX 35 +0,06 %
-
SMI +0,09 %
-
Euro Stoxx 50 +0,35 %
-
- Ve Francii vzrostly výdaje domácností o 0,4 %, zatímco předběžný inflační ukazatel meziročně klesl na 0,9 %, což ukazuje, že i přes umírněnou inflaci zůstává domácí poptávka silná a hospodářský růst stabilní.
- Německá inflační data přinesla smíšené výsledky. Roční CPI inflace dosáhla 2,3 %, tedy mírně pod očekáváním, zatímco měsíční míra klesla o 0,2 %. Harmonizovaný index HICP však meziročně vzrostl na 2,6 %, nad očekávání, i když měsíčně klesl o 0,5 %.
- HDP Kanady ve třetím čtvrtletí vzrostlo o 2,6 %, výrazně nad odhadem 0,5 %, což posílilo kanadský dolar.
- CME dnes hlásila technické problémy, které vedly k přerušení obchodování na všech trzích. Výpadek byl způsoben problémem s chladicím systémem v datovém centru provozovatele.
- Na trhu drahých kovů dosáhlo stříbro historických úrovní, když překonalo 56 USD za unci. Zlato rovněž rostlo a překonalo hranici 4 200 USD za unci.
- Na kryptoměnovém trhu klesl Bitcoin o 0,5 % a obchoduje se pod 91 000 USD, zatímco Ethereum vzrostlo téměř o 1 % a obchoduje se nad 3 000 USD.
- Na komoditním trhu vzrostly futures na ropu WTI o 0,3 %, Brent o 0,3 % a zemní plyn (NATGAS) si připsal 3,5 %.
