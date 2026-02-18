Denní shrnutí: Wall Street a ropa rostou 📈 EURUSD klesá o 0,5 %

US100 posiluje o více než 1 % a americké indexy mažou středeční ztráty. Data z USA – od stavebních povolení po průmyslovou výrobu a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby – překonala očekávání, což podpořilo americký dolar.
Podle Citadel Securities nakupují retailoví investoři softwarové akcie rekordním tempem (data sledována od roku 2017). „Čistý nominál na naší platformě dosáhl úrovní, které jsme dosud nepozorovali,“ uvedla společnost.
Citadel dodal, že rozsah, vytrvalost i šíře nákupů výrazně překonaly předchozí maxima, což potvrzuje retail jako klíčový zdroj dodatečné poptávky na začátku roku 2026. Průměrná denní dolarová poptávka po amerických akciích na platformě (2. ledna–13. února) byla přibližně o 25 % vyšší než předchozí rekord z roku 2021 a zhruba dvojnásobná oproti průměru 2020–2025.
Momentum se přelilo i do opcí. Účast retailu je v roce 2026 již nyní na historicky vysokých úrovních. Průměrný denní objem opcí od začátku roku je téměř o 50 % vyšší než průměr 2020–2025 a o více než 15 % nad loňským tempem. Retailoví investoři byli čistými kupci v 41 z posledních 42 týdnů, což ukazuje na trvalou chuť riskovat.
Zajímavé je, že navzdory silnějšímu USD indexu (USDIDX) a poklesu EURUSD téměř o 0,5 % rostou drahé kovy. Zlato přidává téměř 2,5 % a snaží se prorazit nad psychologickou hranici 5 000 USD za unci, zatímco stříbro roste až o 5 %. I zde může hrát roli retailový kapitál.
Data z USA
- Průmyslová výroba (m/m): 0,7 % (Oček.: 0,4 %; Předch.: 0,4 %; Rev.: 0,2 %)
- Průmyslová výroba (y/y): 2,3 % (Předch.: 1,99 %)
- Výroba ve zpracovatelském průmyslu (m/m): 0,6 % (Oček.: 0,4 %; Předch.: 0,2 %)
- Využití kapacit: 76,2 % (Oček.: 76,6 %; Předch.: 77,3 %; Rev.: 75,7 %)
- Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (m/m): -1,4 % (Oček.: -1,8 %; Předch.: 5,4 %)
- Jádrové objednávky (m/m): 0,9 % (Oček.: 0,3 %; Předch.: 0,4 %)
- Objednávky bez obrany (m/m): -2,5 % (Předch.: 6,6 %)
- Objednávky bez dopravy (m/m): 0,9 % (Oček.: 0,3 %; Předch.: 0,4 %)
- Stavební povolení: 1,448 mil. (Oček.: 1,400 mil.; Předch.: 1,411 mil.)
- Zahájené stavby: 1,404 mil. (Oček.: 1,310 mil.; Předch.: 1,272 mil.)
Kakao prudce oslabuje, o více než 6 %. Od začátku roku ceny klesly o více než 45 %. Ghana (druhý největší producent) minulý týden snížila výkupní ceny téměř o 30 %. Pobřeží slonoviny (největší producent) uvedlo, že výkupní ceny ponechá beze změny do konce hlavní sezóny (31. března), přesto se objevují zprávy o možném snížení.
Trhy rovněž započítávají vyšší riziko vojenské eskalace na Blízkém východě poté, co USA přesunuly do regionu další vojenskou techniku. Ropa na těchto obavách roste o více než 3,5 %.
