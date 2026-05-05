Denní shrnutí: Wall Street dosahuje nových rekordů, zatímco ceny ropy klesají

- Tržní indexy na historických maximech: Wall Street dosáhla nových historických vrcholů, podpořených optimismem ohledně pokračujícího příměří na Blízkém východě. US100 vzrostl o 1,5 %, tažen masivní rally Intelu, zatímco US500 přidal 0,9 % a přiblížil se hranici 7 300 bodů.
- Geopolitické napětí v Hormuzském průlivu: Týden začal krátkou eskalací v Hormuzském průlivu. Americké námořnictvo doprovodilo dvě plavidla a odrazilo útoky ze strany Íránu. Zatímco agentura FARS tvrdila, že íránský útok zasáhl americkou válečnou loď dvěma raketami, americká strana tyto zprávy oficiálně popřela.
- Diplomatické signály z Íránu a Izraele: Írán oznámil plán vytvořit novou instituci pro řízení tranzitu Hormuzským průlivem. Íránský prezident zároveň vyjádřil záměr jednat s arabskými partnery o řešení regionálních sporů. Izrael mezitím označil nedávné íránské útoky na SAE za „varovný signál“ a uvedl, že neočekává další eskalaci.
- Ceny ropy ustupují: Vzhledem k tomu, že příměří zatím drží, ceny ropy ustoupily z nedávných maxim. Ropa Brent klesla o více než 3 % na 110 USD za barel, zatímco WTI spadla na 102 USD za barel.
- Trumpův ekonomický výhled: Donald Trump dnes ve svém projevu uvedl, že proces eskortování lodí Hormuzským průlivem povede k nižším cenám paliv. Poznamenal, že několik zemí má zájem nakupovat ropu z USA, a naznačil, že Írán stále stojí o dohodu, přičemž nedávné incidenty označil spíše za „hry“ než za skutečný pokus o eskalaci.
- Intel a polovodičový sektor: Akcie Intelu dnes vzrostly o 14 % a navázaly na masivní rally, díky níž titul za posledních 12 měsíců přidal 440 %. Růst souvisí s možným obnovením partnerství s Applem při výrobě nových procesorů. AMD vzrostlo o více než 4 % před zveřejněním svých tržeb po skončení seance, při vysokých očekáváních trhu.
- Smíšené tržby technologických a maloobchodních akcií: Akcie PayPalu klesly téměř o 10 %; navzdory solidním tržbám investory vyděsil smíšený výhled pro další čtvrtletí. Pinterest zaznamenal výraznou volatilitu. GameStop pokračoval v poklesu kvůli rostoucím pochybnostem ohledně možné akvizice eBay.
- Vývoj Palantiru: Palantir oznámil silná finanční čísla s tržbami 1,63 miliardy USD (meziročně +85 %), čímž překonal očekávání. Zisk na akcii (EPS) vzrostl na 33 centů (meziročně +250 %). Akcie však klesly o 6 %, protože investory znepokojil pomalejší než očekávaný růst v americkém komerčním segmentu.
- Americká ekonomická data: ISM Services dosáhl 53,6 bodu, mírně pod předchozími hodnotami i očekáváním. Nové objednávky prudce klesají, a přestože cenový index nerostl tolik, jak se čekalo, zůstává na extrémně vysokých úrovních. JOLTS (volná pracovní místa) klesl na 6,86 milionu, přesně v souladu s odhady.
- Centrální banky a forex: RBA (Reserve Bank of Australia) zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů na 4,35 %, v souladu s očekáváním. Přetrvávající inflace naznačuje, že mohou přijít další zvýšení; AUDUSD vzrostl o 0,32 %. EURUSD zůstává mírně pod 1,1700 kvůli omezeným očekáváním ohledně zvyšování sazeb Fedu. USDJPY pokračoval v odrazu po nedávných intervencích a přiblížil se úrovni 158.
