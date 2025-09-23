Denní shrnutí: Wall Street pod tlakem kvůli výprodeji technologií 📉 Káva klesá o více než 4 %

- PMI data za září překvapila trhy: Ve Francii došlo k poklesu, zatímco v Německu kompozitní i index služeb vzrostly nad hranici 52 bodů. Průmyslová aktivita však klesla z 50,2 na 48,5.
- Ve Velké Británii PMI data za září 2025 zklamala investory. Služby PMI spadly na 51,9 bodu (odhad: 53,0), zatímco průmyslový PMI klesl na 46,2 (odhad: 47,1). Kompozitní PMI dosáhl hodnoty 51,9, pod tržním očekáváním 53.
- Evropské akciové indexy zakončily obchodování smíšeně. Německý DAX klesl o více než 0,3 %, zatímco britský FTSE uzavřel beze změny. Na Wall Street indexy mírně oslabily, v čele s Nvidia (-3 %) a Oracle (-4 %+). Nasdaq 100 ustoupil o více než 0,7 %.
- Předběžná data PMI v USA za září ukázala na mírné zpomalení ekonomiky. Služby i průmysl zaznamenaly mírnou deceleraci a hodnoty byly pod očekáváním. Kompozitní PMI dosáhl 53,6 (odhad: 54).
- Richmond Fed Index za září výrazně zklamal: -17 vs. odhad -5 a předchozí -7.
- Jerome Powell signalizoval, že Fed je připraven upravit politiku a snížit sazby, přičemž se více soustředí na slábnoucí trh práce. Fed však nadále vnímá cla jako faktor s trvalým proinflačním dopadem.
- Michelle Bowman z Fedu vyjádřila obavy z rostoucího rizika zpomalení trhu práce v USA. Varovala, že pokud se poptávkové podmínky nezlepší, firmy mohou začít propouštět.
- Další představitelé Fedu – Goolsbee a Bostic – se rovněž vyjádřili k měnové politice. Oba se přiklánějí k umírněnému tempu snižování sazeb a zdůraznili, že pracovní trh – oslabený během léta – bude pozorně sledován.
- Švédská centrální banka Riksbank nečekaně snížila sazby na 1,75 % (z 2,00 %), aby podpořila ekonomiku během zpomalení. Současně však signalizovala, že může jít o poslední krok v aktuálním cyklu a sazby zůstanou na nové úrovni delší dobu.
- V Polsku míra nezaměstnanosti v září 2025 vzrostla na 5,5 % (vs. 5,4 % dříve), v souladu s očekáváním trhu. Ministerstvo práce uvedlo, že růst souvisí s novými regulacemi z června, které snížily počet vyřazených z evidence.
- Futures na kávu Arabica na ICE spadly o téměř 4,5 %, a to kvůli prognózám vyšších srážek v Brazílii. Ceny nereagovaly na kritiku Brazílie a prezidenta Luly ze strany Donalda Trumpa, který avizoval, že cla na brazilský export zůstanou vysoká i nadále.
- Na kryptotrhu nálada zůstává slabá – Bitcoin klesl téměř o 1 % na úroveň kolem 112 000 USD.
- Kovy naopak prudce posílily – platina vyskočila o více než 5 % a zlato vzrostlo o více než 0,8 %.
- Kombinace slábnoucího trhu práce a rostoucích cen v USA živí obavy ze stagflace.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.