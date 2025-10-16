Salesforce posiluje o 8 % díky pozitivnímu dlouhodobému výhledu tržeb 📈

-
Salesforce zvýšil svůj výhled tržeb na více než 60 miliard USD do fiskálního roku 2030, čímž překonal očekávání analytiků (58,37 miliardy USD)
-
Segment Data & AI vzrostl meziročně o 120 % a dosáhl tržeb 1,2 miliardy USD ve druhém čtvrtletí
-
Platforma Agentforce AI vygenerovala 440 milionů USD v ročních opakujících se tržbách (ARR)
-
Společnost oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 7 miliard USD
-
Během investiční akce Dreamforce společnost Salesforce představila ambiciózní výhled – očekává tržby přes 60 miliard USD do fiskálního roku 2030. Tento cíl překonává konsenzus Wall Street (58,37 miliardy USD) a nezahrnuje očekávané přínosy z akvizice společnosti Informatica za 8 miliard USD, jejíž uzavření se očekává brzy. Akcie Salesforce dnes rostou téměř o 8 %.
Společnost očekává organickou složenou roční míru růstu (CAGR) přes 10 % mezi lety 2026 a 2030, což podtrhuje silný a stabilní potenciál růstu v oblastech cloudu a umělé inteligence.
Nový dlouhodobý rámec společnosti s názvem „50 do FY30“ si klade za cíl dosáhnout kombinace 50 % růstu předplatného a non-GAAP provozní marže. Tento plán vyvažuje růst tržeb a efektivitu nákladů, což je klíčové v konkurenci s firmami jako Microsoft a Oracle.
Segment Data & AI vygeneroval ve druhém čtvrtletí tržby 1,2 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 120 %.
Platforma Agentforce AI přinesla 440 milionů USD v ročních opakujících se tržbách (ARR) a podle Salesforce by tato hodnota mohla ztrojnásobit nebo až zečtyřnásobit, jakmile ji zákazníci plně implementují.
Agentforce 360, nová globální verze platformy, integruje všechny cloudové produkty Salesforce a umožňuje automatizaci pracovních procesů, optimalizaci zákaznické podpory a analýzu dat v reálném čase.
Partnerství s Alphabet a integrace Gemini
V nejnovější verzi Agentforce 360 Salesforce rozšířil partnerství s Alphabet Inc. a integroval chatbot Gemini od Googlu přímo do enginu Atlas Reasoning – „mozku“ Agentforce. Tato integrace umožňuje systému vytvářet a řídit pokročilé AI agenty, kteří dokáží automatizovat komplexní firemní procesy.
Akvizice Informatica posiluje datové kapacity
Akvizice společnosti Informatica za 8 miliard USD je dalším strategickým krokem ke spojení správy dat a umělé inteligence. Tento krok posílí schopnosti Salesforce v oblasti data governance, automatizace a rozhodovacích modelů založených na AI.
Po oznámení nového výhledu akcie Salesforce v premarketu posílily o více než 5 %, přestože od začátku roku zůstávají zhruba 29 % v mínusu.
Zároveň hlavní investiční banky potvrdily pozitivní výhled:
-
KeyBanc – Overweight, cílová cena 400 USD
-
Canaccord Genuity – Buy, cílová cena 300 USD
-
BofA Securities – Buy, cílová cena 325 USD
-
Wolfe Research – Outperform, cílová cena 310 USD
-
Needham – Buy, cílová cena 400 USD
-
Stifel – Buy, cílová cena 300 USD
Salesforce vstupuje do nové éry?
Další růst Salesforce je postaven na třech strategických pilířích:
-
Integrace AI a dat – spojení Agentforce 360 s Gemini a dokončení akvizice Informatica
-
Finanční efektivita – rámec „50 do FY30“ a program zpětného odkupu akcií v hodnotě 7 miliard USD
-
Organický růst – CAGR přes 10 % a cíl tržeb nad 60 miliard USD do roku 2030
Salesforce vstupuje do desetiletí, kdy se umělá inteligence stane jádrem jeho strategie, a společnost se tak řadí mezi hlavní příjemce globální digitální transformace.
Zdroj: xStation5
