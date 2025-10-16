Schwab překvapil: Aktiva rostou o 48 %, zájem retailových investorů žene firmu k rekordům

-
Nové čisté přílivy aktiv dosáhly 134,4 mld. USD, což je meziročně +48 %.
Objem obchodů vzrostl o 30 %, přičemž počet nových účtů přesáhl milion už 4. kvartál po sobě.
Schwab rozšiřuje pobočky a připravuje přístup klientů k neveřejným investicím.
Firma odkupuje vlastní akcie a těží ze sílícího zájmu o investice napříč trhem.
Společnost Charles Schwab Corp. oznámila za třetí čtvrtletí výrazně lepší výsledky, než trh očekával, díky masivnímu přílivu nových retailových investorů. Celkové nové čisté přílivy aktiv dosáhly 134,4 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 48 % a překonání odhadů analytiků (130,2 mld. USD).
Společnost zároveň oznámila, že průměrný denní objem obchodů (DARET) vzrostl o 30 % na 7,42 bilionu USD, čímž překonal i optimistický konsenzus analytiků (7,25 bilionu USD).
Rekordní zisky, expanze a nové účty
CEO Rick Wurster ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že firmu táhne „zrychlující organický růst, rostoucí poptávka po řešeních správy majetku a příznivé makroekonomické prostředí“. Schwab přitom čtvrté čtvrtletí v řadě otevřel více než milion nových investičních účtů, což potvrzuje silnou dynamiku retailového segmentu.
Wurster navíc poukázal na rostoucí zájem investorů o přístup k neveřejným (soukromým) společnostem, protože řada firem vstup na burzu odkládá. Schwab tak zvažuje způsoby, jak tyto možnosti klientům otevřít.
Firma rovněž investuje do expanze pobočkové sítě, nejen do digitálních kanálů – plánuje přidat 16 nových poboček a rozšířit či přesunout dalších 25 lokalit.
Silná pozice i mezi konkurencí
Výsledky Schwabu následují po dobrých číslech velkých bank z Wall Street, jako je Morgan Stanley, který také těžil z vysoké aktivity klientů na kapitálových trzích. Schwab se tak zařadil mezi společnosti, které dokážou úspěšně využít zvýšeného zájmu o investování, zejména mezi retailovou klientelou.
Akcie Schwabu reagovaly na výsledky v premarketu růstem o 2,3 %, a firma zároveň připomněla svůj 20miliardový program zpětného odkupu akcií, v jehož rámci ve třetím čtvrtletí odkoupila 28,9 milionu akcií za 2,7 miliardy USD.
Graf SCHW.US (D1)
Zdroj: xStation5
