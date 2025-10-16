AstraZeneca pod tlakem: Deutsche Bank vydává vzácné „sell“ doporučení kvůli obavám o vývoj léků

-
Deutsche Bank vydala vzácné doporučení „sell" na akcie AstraZeneca.
-
Hlavní obavy se týkají účinnosti klíčového léku camizestrant a blížící se exspirace patentů.
-
Ostatní analytici zůstávají převážně pozitivní.
-
Akcie letos vzrostly o 21 %, ale nová zpráva může způsobit krátkodobý tlak a zvýšenou volatilitu.
Akcie britského farmaceutického giganta AstraZeneca dnes čelí neobvyklé dávce skepticismu, když Deutsche Bank jako jediná z velkých institucí vydala doporučení "sell" (prodat). Analytik Emmanuel Papadakis zároveň snížil cílovou cenu na 10 500 pencí, což je nejnižší cíl mezi analytiky sledovanými agenturou Bloomberg a implikuje pokles o 16 % oproti aktuální tržní ceně.
Papadakis upozorňuje, že aktuální ocenění akcií je příliš vysoké vzhledem k nejistotám kolem vývoje nových léků, především v oblasti léčby rakoviny prsu. Klíčový experimentální přípravek camizestrant podle něj pravděpodobně nenabídne zásadní výhody oproti konkurenci. Dále varuje před tlakem způsobeným blížícími se expiracemi patentů, což by mohlo zhoršit budoucí výhled firmy.
Protiklad v analytických názorech
Zatímco Deutsche Bank zaujímá negativní postoj, zhruba tři čtvrtiny analytiků sledujících akcii doporučují nákup, a jejich průměrná cílová cena přesahuje 14 000 pencí, tedy výrazně nad úrovní stanovenou Papadakisem. Tento rozdíl ukazuje na značnou rozpolcenost v odhadech budoucího výkonu firmy.
Silný růst v roce 2025
Akcie AstraZeneca letos vzrostly o přibližně 21 %, čímž překonaly index Stoxx Europe 600 (+12 %) i FTSE 100 (+15 %). Jde o obrat oproti roku 2024, kdy společnost čelila negativním zprávám kvůli vyšetřování v Číně, což tehdy výrazně zatížilo její akcie.
I přes aktuální skepsi Deutsche Bank zůstává celkový sentiment na trhu ohledně AstraZeneky spíše pozitivní, avšak tato událost může vést k zvýšené volatilitě v následujících dnech, zejména pokud by se ukázalo, že obavy kolem pipeline jsou oprávněné.
Graf AZN.UK (D1)
Akcie společnosti AstraZeneca se v posledních týdnech obchodovali v býčím trendu. Po prudkém růstu však došlo k mírné konsolidaci, přičemž aktuálně testují úroveň 123,82 GBP. Cena akcií se stále drží výrazně nad EMA 50 (118,50 GBP) i SMA 100 (112,55 GBP). Důležitou úrovní podpory pro případnou korekci bude oblast kolem EMA 50 (118,50 GBP). Pokud se cena udrží nad touto hladinou, zůstává pozitivní technický výhled zachován. Naopak průraz pod ni by mohl otevřít prostor k otestování 115–112 GBP.
Zdroj: xStation5
