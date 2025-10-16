Travelers překvapil silným růstem zisku díky nižším katastrofickým škodám a lepšímu upisování

-
Travelers vykázal zisk 1,87 mld. USD, meziročně +53 %.
-
Katastrofické škody klesly o více než 50 %, podpořeno klidnou hurikánovou sezónou.
-
Upisovací výsledek vzrostl více než dvojnásobně na 1,38 mld. USD.
-
Kombinovaný poměr 83,9 % potvrzuje vysokou efektivitu operací.
-
Travelers vykázal zisk 1,87 mld. USD, meziročně +53 %.
-
Katastrofické škody klesly o více než 50 %, podpořeno klidnou hurikánovou sezónou.
-
Upisovací výsledek vzrostl více než dvojnásobně na 1,38 mld. USD.
-
Kombinovaný poměr 83,9 % potvrzuje vysokou efektivitu operací.
Americká pojišťovna Travelers Companies oznámila za třetí čtvrtletí výrazný nárůst zisku, tažený zejména nižšími škodami z přírodních katastrof, silnějšími výnosy z upisování a také vyššími investičními příjmy. Společnost tím potvrdila svou roli barometru sektoru majetkového a úrazového pojištění, kde výsledky často odrážejí širší trendy v oboru.
Čistý základní zisk dosáhl 1,87 miliardy USD (tj. 8,14 USD na akcii), zatímco ve stejném období loňského roku činil 1,22 miliardy USD (5,24 USD/akcii). Hrubé předepsané pojistné po očištění o zajistné operace vzrostlo o 1 % na 11,47 miliardy USD, přičemž hlavním tahounem byl segment pojištění podniků.
Nižší ztráty z katastrof a historicky klidná sezóna
Katastrofické ztráty činily 402 milionů USD před zdaněním, což je méně než polovina oproti 939 milionům USD o rok dříve. Klíčovým faktorem bylo mimo jiné to, že v roce 2025 do konce září nedošlo k žádnému hurikánu s dopadem na území USA – poprvé za poslední dekádu, jak uvedla agentura AccuWeather. Takto klidné období bývá pro pojišťovny silným pozitivním impulzem.
Společnost také oznámila kombinovaný poměr 83,9 %, což značí zdravou ziskovost z pojišťovací činnosti – hodnoty pod 100 % ukazují, že firma vydělala více na předepsaném pojistném, než kolik vyplatila na škodách a provozních nákladech.
Silný růst investičních výnosů
Investiční příjmy vzrostly meziročně o 14,3 % na 1,03 miliardy USD, a to zejména díky vyšším výnosům z dluhopisů a dalších bezpečných aktiv. Tento růst dokládá dobré využití tržního prostředí vyšších úrokových sazeb.
Graf TRV.US (D1)
Akcie Travelers aktuálně se obchoduje na úrovni 269,44 USD. Cena prorazila pod EMA 50 (273,51 USD) a testuje support v podobě SMA 100 (268,87 USD). RSI klesl na hodnotu 45,4, což značí slábnoucí momentum, ale stále v neutrálním pásmu. MACD vytvořil negativní překřížení pod nulovou linií a histogram se prohlubuje, což potvrzuje zesilující tlak prodejců.
Z technického pohledu se akcie nacházejí na důležitém rozhodovacím bodě. Pokud cena neudrží SMA 100, může dojít k dalšímu poklesu směrem k předchozím supportům v oblasti 263–260 USD. Naopak odraz od této úrovně by mohl opět otevřít cestu k rezistenci na úrovni 276–282 USD, kde se nacházela poslední maxima.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Exelixis klesly o více než 13 % po slabších výsledcích a sníženém výhledu
Akcie Celcuity prudce vzrostly o více než 45 % po průlomových výsledcích klinické studie rakoviny prsu
Roche získává schválení FDA pro lék proti zánětu ledvin u lupusové nefritidy
Akcie Rheinmetallu rostou poté, co získala zakázku na vozidla za 4 miliardy USD – znamení nárůstu výdajů na obranu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.