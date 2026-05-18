Denní shrnutí: Wall Street pod tlakem před výsledky Nvidie a napětím v Perském zálivu

- Wall Street zažila smíšenou seanci, přičemž hlavní americké indexy vykazovaly rozdílný obrázek. Dow Jones se držel mírně nad nulou, S&P 500 ztratil kolem 0,3 %, zatímco Nasdaq odepsal více než 0,7 %.
- Tlak na americké akcie byl způsoben především slabostí technologického sektoru, který zůstává pod vlivem očekávání před velmi sledovaným kvartálním reportem společnosti Nvidia, který má být zveřejněn ve středu po uzavření trhu. Výsledky jsou považovány za klíčové pro udržení současného tržního narativu taženého AI.
- Přesto lze pokračující výsledkovou sezónu považovat za rekordní. Jak se blíží do své závěrečné fáze, drtivá většina společností, které již zveřejnily výsledky, výrazně překonala očekávání trhu.
- Donald Trump uvedl, že očekává brzké dosažení mírové dohody s Íránem, zároveň ale zdůraznil, že není otevřen žádným ústupkům vůči Teheránu.
- Trumpova administrativa zachovává tvrdý postoj, varuje Írán před další eskalací a zároveň signalizuje, že v blízké době mohou padnout „klíčová rozhodnutí“, což zvyšuje nejistotu na trhu a riziko dalšího vojenského vývoje.
- Podle amerických představitelů byl nejnovější íránský jaderný návrh vyhodnocen jako nedostatečný a nikoli jako smysluplný krok k dohodě, což omezuje pokrok v jednáních.
- Teherán mezitím tvrdí, že požadavky USA zůstávají přehnané, což prohlubuje diplomatický pat a zvyšuje riziko eskalace, pokud jednání nepřinesou průlom.
- Rostoucí geopolitické napětí a nejistota kolem mírových jednání a možných rámců dohody poslaly ceny ropy výše, přičemž ropa Brent znovu překonala hranici 110 USD za barel.
- Výše se posouvají také futures na zemní plyn (Henry Hub), jejichž ceny překonaly hranici 3 USD.
- Evropské obchodování naopak neslo pozitivnější tón a na hlavních indexech převládala zelená barva. Britský FTSE 100 vzrostl o více než 1,2 %, francouzský CAC 40 přidal 0,4 %, německý DAX posílil o 1,2 % a španělský IBEX 35 vzrostl o více než 0,7 %.
- Britský premiér Keir Starmer uvedl, že nemá v úmyslu odstoupit, a potvrdil, že bude kandidovat v nadcházejících volbách.
- Drahé kovy zaznamenaly mírnou korekci, přičemž zlato se pohybovalo kolem 4 550 USD za unci a stříbro poblíž 77,5 USD za unci.
- Kryptoměnové trhy zůstaly pod zřetelným tlakem a hlavní digitální aktiva vykázala solidní ztráty. Bitcoin klesl o více než 1,8 % pod 77 000 USD, zatímco Ethereum odepsalo přes 3,5 % a testovalo úroveň 2 100 USD.
